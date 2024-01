Homens tentam roubar Jeep Limited na Avenida Brasil - Divulgação

Publicado 13/01/2024 17:49 | Atualizado 13/01/2024 18:19

Rio – Uma tentativa de assalto na Avenida Brasil foi frustrada, na tarde deste sábado (13), e o carro foi abandonado no meio da pista.



De acordo com o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), acionado para a ocorrência na altura de Manguinhos, Zona Norte, homens em um carro branco abordaram um motorista de um Jeep Limited. Um dos homens entrou no veículo para levá-lo, mas não soube dirigir o automóvel.