Publicado 13/01/2024 17:18 | Atualizado 13/01/2024 17:27

Rio - Um comerciante foi morto a tiros dentro do próprio supermercado na manhã deste sábado (13) na região do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo testemunhas, a vítima, Amaro Nilton de Souza, fazia um atendimento no caixa do estabelecimento quando dois criminosos invadiram o local e realizaram os disparos.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 8° BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região. De acordo com o comando da unidade, a equipe constatou a morte de um homem. Para a corporação, testemunhas confirmaram que a vítima foi assassinada por uma dupla de criminosos, que chegou ao local em uma motocicleta, e fugiu em seguida.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da 134ª DP (Campos dos Goytacazes). O policiamento foi reforçado na região. A PM trabalha em parceria com a Polícia Civil para localizar e prender os suspeitos.



Em nota, a Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas. Investigações seguem para apurar a autoria e a motivação do crime.



Nas redes sociais, amigos e clientes lamentaram a morte de Amaro, que fundou o Mini Mercado Millena, muito conhecido na região.



"Criado em Farol de São Thomé. Já foi vendedor de Picolé, cresceu, progrediu, virou comerciante, fundou o Mini Mercado Milena, que é um dos mais tradicionais supermercados em nossa praia. Pai, avô e grande devoto de Santo Amaro. Era um grande trabalhador que amava nossa praia. Vá em paz, Amaro Nilton!", disse um comentário.



"Meu coração está partido! Uma tristeza que só! Homem trabalhador, ajudou muita gente. Vamos lembrar de você sorrindo e zoando todo mundo como gostava de fazer. Que o Espírito Santo de Deus esteja confortando os corações da esposa, filhas, netas, familiares e amigos", comentou outra cliente.

Até o momento, não há informações sobre o enterro.