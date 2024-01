Rodrigo dormia em um colchão inflável após perder a cama em outra enchente - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2024 19:08

Rio - Assim que acordou de um cochilo em um colchão inflável, um morador de Belford Roxo gravou o momento em que percebeu que estava boiando após o temporal que atingiu as cidades da Baixada Fluminense

Rodrigo Candido revelou em suas redes sociais que usava o colchão desde que havia perdido sua cama em uma outra enchente recente que atingiu sua casa no município.

"Pobre não tem um dia de paz. Eu tinha cama, a enchente levou minha cama. Tirei um cochilo aqui no meu colchão inflável, dormi no chão e acordei em uma piscina. Olha que luxo, tá eu e a barata aqui, olha. A barata nadando para caraca, olha o que o prefeito nos proporciona com essas maravilhas de obras", contou Rodrigo no vídeo.

Estragos das chuvas em Belford Roxo

A cidade de Belford Roxo está entre os municípios mais afetados pelas fortes chuvas. No último boletim divulgado pelos bombeiros, onde o número de salvamentos estava em 268, Belford Roxo teve 79 resgates, uma morte e uma mulher, identificada como Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos , está desaparecida desde a noite de sábado (13).

O município está no Estágio 4, considerado de alto risco. A prefeitura recomenda que o deslocamento de pessoas aconteça somente em caso de necessidade.

Na cidade do Rio de Janeiro, foram 118 salvamentos; 45 em Nova Iguaçu; 11 em Mesquita; 7 em Nilópolis; 4 em São João de Meriti, 2 em Seropédica e 2 em Duque de Caxias. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 100 ocorrências referentes a salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

A União homologou o estado de emergência do município de Belford Roxo em edição extra do Diário Oficial, nesta segunda-feira (15). Outros seis municípios também iniciaram o procedimento: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti. A homologação permite que o governo federal envie ajuda financeira às cidades afetadas pelas fortes chuvas neste fim de semana.

A operação do Corpo de Bombeiros para resposta às chuvas conta com o empenho de 2,4 mil militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.