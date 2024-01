Rio Botas, em Belford Roxo, transbordou e ruas do entorno ficaram embaixo d'água - Reprodução

Publicado 15/01/2024 07:16 | Atualizado 15/01/2024 11:32

Rio - O Corpo de Bombeiros continua, nesta segunda-feira (15), com as buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, desaparecida desde a noite de sábado (13), durante as f ortes chuvas que provocaram mortes e estragos nos municípios do Rio e da Baixada Fluminense. A vítima estava em um veículo que caiu no Rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, e ainda não foi localizada.

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, os militares atuaram em 186 salvamentos de pessoas ilhadas por inundações ou alagamentos. Todas as ocorrências foram finalizadas e apenas as buscas por Elaine Cristina, em Belford Roxo, seguem em andamento. As fortes chuvas que atingiram o Grande Rio entre o sábado e o domingo (14) deixaram três mortos na capital fluminense; três em Nova Iguaçu; dois em São João de Meriti; dois em Duque de Caxias; e um em Belford Roxo.

Na Zona Norte do Rio, um homem identificado apenas como Geraldo, de cerca de 59 anos, foi vítima de um desabamento provocado por um deslizamento de terra, na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque. Em Acari, Marli Zeferino Alves, 77, possível vítima de afogamento, foi localizada sem vida na Rua Matura. Já em Costa Barros, Terezinha do Carmo Cassimiro, 55, sofreu um soterramento, na Estrada de Botafogo.



Em Nova Iguaçu, uma mulher de aproximadamente 50 anos, ainda não identificada, foi encontrada morta em um rio próximo à Rua General Rondon, e Marcus Aurelio Laponte Alampi, 53, morreu afogado na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Na região de Comendador Soares, próximo à passarela da Rua Bernardino de Melo, Vanderlei Rodrigues Alves, de 53 anos, foi localizado sem vida pelos bombeiros, com sinais de afogamento.

Em São João de Meriti, Antonio Caetano Cordeiro, de 64 anos, sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza e Sergio Carlos Monteiro da Silva, de 57 anos, foi vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte. Já em Duque de Caxias, também ocorreram as mortes de Marcos Aurelio Aguiar Cotias, 53, na Rua Marquês de Paranaguá, e de Paulo César Oliveira Fernandes, de 59 anos, na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento, por descarga elétrica. Em Belford Roxo, houve ainda confirmação da morte de Andre Cardoso de Aguiar, 52, por afogamento, na Rua Parecis, em Andrade de Araújo.

Município do Rio



De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), o município retornou ao Estágio 2, na manhã de hoje, devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas 24 horas e ausência de previsão de chuva moderada a forte para as próximas três horas. A classificação, em uma escala de cinco, indica que há riscos de ocorrências de alto impacto. A cidade entrou em Estágio 4 às 2h45 de domingo e voltou para o Estágio 3 por volta das 19h. Ontem, o prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência.

A Defesa Civil Municipal precisou acionar 29 sirenes em 16 comunidades e foram registrados três desabamentos, 10 quedas de árvore, além de 21 pontos de alagamento e 26 com bolsões d'água. A Avenida Brasil chegou a ser totalmente bloqueada por conta de um alagamento na altura de Irajá. O subsolo do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla foi inundado , bem como a Clínica da Família Marcos Valadão, no mesmo terreno, e outras sete unidades de Atenção Primária na Zona Norte foram completamente alagadas.

Inicialmente, oito pontos de apoio para os cidadãos foram abertos, mas os locais foram ampliados para 15 na manhã de hoje. Confira os endereços ao final. Nesses locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social atendeu 555 famílias, das quais 179 estão desalojadas, 22 desabrigadas e 354 permanecem no domicílio. Os 579 afetados são 146 crianças, nove lactantes, 66 adolescentes, 58 idosos e 300 adultos. Foram distribuídas cerca de mil quentinhas, 300 colchonetes e roupas de cama e banho.

A prefeitura instaurou um Gabinete de Crise Avançado, na Pavuna, onde estão reunidos representantes e agentes da Defesa Civil Municipal, das secretarias municipais de Ordem Pública, Conservação, Habitação, Assistência Social, Transporte, Saúde, além da Comlurb, CET-RIO, entre outros. A operação vai funcionar por 24 horas ininterruptas, até que a situação seja normalizada na Zona Norte, a mais afetada pelas chuvas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também está no local. "Estamos trabalhando nesse momento prioritariamente para atenuar o sofrimento das pessoas que tiveram suas casa e ruas alagadas", afirmou.

Desde 6hs comandando nosso gabinete de crise instalado na Pavuna. Estamos trabalhando nesse momento prioritariamente para atenuar o sofrimento das pessoas que tiveram suas casa e ruas alagadas. pic.twitter.com/uHO5rfp8Cl — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 15, 2024

Ainda segundo o COR, os bairros com maiores índices pluviométricos em 15 minutos foram Grajaú (4.2mm); Rocinha (2.6mm); Alto da Boa Vista (2.0mm); Grande Méier (1.6mm) e Penha (1.4mm). Já emum hora foram Tijuca/Muda (6.4mm); Grande Méier (6.2mm); São Cristóvão (5.6mm); Grajaú (5.0mm) e Laranjeiras (4.8mm). Em 24 horas, os maiores acumulados ocorreram em Anchieta (0.8mm); Irajá (1.0mm); Madureira (0.4mm); Bangu (1.2mm) eAlto da Boa Vista (0.8 mm).

Baixada Fluminense

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, Duque de Caxias recebeu, nas últimas 24 horas, a maior concentração de chuva de sua história, alcançando um índice pluviométrico acima de 200mm. Até a noite de domingo, foram cadastradas mais de mil pessoas nos pontos de apoio, dos quais 150 estão desabrigados ou desalojados. As regiões mais afetadas foram Amapá, Vila Maria Helena, Xerém (Beira Rio), Pilar, Campos Elíseos, Figueira, Santa Cruz da Serra, Vila Urussai, Lagunas e Dourados, que ficam próximas a rios e canais. Também ontem, foi decretado estado de emergência na cidade.

Em Belford Roxo, mais de 300 moradores ficaram desalojados, depois que o Rio Botas transbordou e causou alagamentos e inundações nos bairros Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus (Babi), além da interdição da Ponte que faz ligação entre Itaipu e Heliópolis. O município está em estágio 4 de alto risco e foi decretada Situação de Emergência Pública. A Fundação de Desenvolvimento Social da cidade (Funbel) recebe doações de alimentos não-perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama, colchões e colchonetes, entre outros.



Confira os endereços ao final. As Policlínicas de Santa Maria e Heliópolis, além das Unidades de Saúde da Família Recantus - Babi e Maria Augusta de Oliveira Brasil, no Parque Amorim, atendem vítimas das chuvas. De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o Governo Federal solicitou um relatório das necessidades para a Ao todo, foram abertos seis pontos de apoio para receber desabrigados e desalojados.As Policlínicas de Santa Maria e Heliópolis, além das Unidades de Saúde da Família Recantus - Babi e Maria Augusta de Oliveira Brasil, no Parque Amorim, atendem vítimas das chuvas. De acordo com o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, o Governo Federal solicitou um relatório das necessidades para a liberar recursos para minimizar impactos. "Iremos preparar um relatório completo e enviar aos Ministérios que irão nos ajudar a reconstruir Belford Roxo", afirmou.

Em Nova Iguaçu, foi decretada Situação de Emergência no domingo e a cidade está em estágio de crise. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, atualizado às 19h de ontem, foram registradas 173 ocorrências, 90 pessas desalojadas e 15 desabrigadas, 145 pontos de alagamento e inundação, desabamentos de quatro imóveis, seis casas interditadas e 12 deslizamentos de barreiras. No município, foram abertos 11 pontos de abrigo e atendimento. Confira os endereços ao final.

Serviço

Pontos de apoio no Rio de Janeiro



- Escola Municipal Charles Anderson Weaver - Rua Carlos Pachêco Ávila, S/N – Coelho Neto;



- Escola Municipal Barbosa Lima Sobrinho - Rua do Dique, 166 – Jardim América;

- Escola Municipal Herbet Moses - Rua Cristiano Machado, S/N – Jardim América;



- Escola Municipal Telêmaco Gonçalves - Praça Ênio, S/N – Pavuna;

- Igreja Assembleia de Deus - Travessa Embaú, 496 – Pavuna;

- Clínica da Família Epitácio Soares - Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, S/N – Pavuna;

- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo - Rua Gen. Etchegoyen, 199 – Parque Columbia;

- Escola Municipal Escritor e Jornalista Daniel Piza - Avenida Pref. Sá Lessa, 229 – Acari;

– Associação de Moradores de Acari - Rua Piracambu, 605 – Acari;



- Escola Municipal Bélgica - Rua Francolim, 50 – Guadalupe;

- Igreja Pentecostal Assembléia de Deus - Rua Aracuã, 01 – Vaz Lobo;

- Igreja HG Church - Rua Luís Mario, 22 – Barros Filho;



- Escola Municipal Fábio César Pacífico - Estrada do Mendanha x Rua do Pavão, S/N;



- Escola Municipal República do Líbano - Praça Elba, 1215 – Vigário Geral;



- Lona Cultural de Anchieta - Estrada Marechal Alencastro, S/N – Anchieta.

Pontos de abrigo e doação em Belford Roxo

Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel): Rua Adélia Sarruf, 39 - Areia Branca;

Hinterlândia: Ciep Constantino Reis - Av. Joaquim da Costa Lima, S/N - São Bernardo;

Vale do Ipê: Ciep Vinicius de Moraes - Rua Isitiba, S/N - Parque Colonial;

Recantus: Escola Municipal José Pinto Teixeira - Rua dos Advogados, 120 - Parque Americano;

- Escola Municipal Santa Cruz - Avenida Nova Aurora, S/N, Nova Aurora;

- Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga - Rua Itabapoa, 47 - Heliópolis;

- Escola Municipal Miguel Ângelo Leone - Rua Taquaral, 774 - Xavantes.

Pontos de abrigo e atendimento em Nova Iguaçu

- Colégio Estadual Milton Campos - Rua Tupinamba, 271, Moquetá;

- Escola Municipal Newton Gonçalves Barros - Rua Carolina Sender, 84 – Jardim Nova Era;

- CRAS Bom Retiro (Miguel Couto) - Estrada Luís de Lemos, 2556, Nova América;



- CRAS Estação Morro Agudo - Rua Formosa, 256, Comendador Soares;

- CRAS Fazenda Cabuçu (Valverde) - Rua Abílio Augusto Távora, s/nº, Praça do Valverde;

- CRAS Maxambomba (Centro) - Avenida Governador Portela, s/nº, Praça Santos Dumont, Centro;



- CRAS Monte Verde (Cerâmica) - Rua Pedro Cunha, 48, Ponto Chic;

- Ministério da Terra Prometida - Rua Eduardo Fernandes, 130, Caioaba;



- Escola Municipal Professora Marly Tupacinunga de Mattos - Rua São Marcos, 306 – KM32;



- Igreja Nossa Senhora da Aparecida e São Sebastião - Delfina Borges, 1117 – Jacutinga;

- Escola Municipal Chaer Kazen Kalaoum - R. Flávia, s/nº - Ipiranga.