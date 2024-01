Na foto, carro é removido de linha metroviária entre as estações de Botafogo e Acari - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 14/01/2024 15:37 | Atualizado 14/01/2024 15:56

Rio - Rio - O prefeito Eduardo Paes decretou, na tarde deste domingo (14), situação de emergência no município devido aos impactos e danos provocados pelas chuvas. Até o momento, o temporal deixou nove pessoas mortas e uma mulher desaparecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem foi encontrado morto após ficar soterrado em um desabamento em Ricardo de Albuquerque. Em Acari, na mesma região, uma mulher vítima de afogamento foi encontrada sem vida na Rua Matura. Em comendador Soares, próximo a passarela a Rua Bernadino de Melo, outro homem foi encontrado morto, com sinais de afogamento.

Já na Baixada Fluminense, duas pessoas morreram afogadas em Nova Iguaçu, outros dois homens em São João de Meriti, sendo um vítima de uma descarga elétrica. Também houve confirmação da morte de um homem na Rua Parecis, em Belford Roxo. Em Duque de Caxias, outro homem morreu vítima de descarga elétric na Rua Marques de Paranaguá.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham com cães farejadores para localiza a vítima que desapareceu após o carro cair no Rio Botas, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a cidade segue no Estágio 4 desde as 2h45 deste domingo (14), devido as condições do tempo. Esse é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões.

Até o momento, os Bombeiros já atenderam a mais de 200 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, relacionadas a salvamentos de pessoas,inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

Nas redes sociais, o prefeito publicou um vídeo direto do centro de crise da prefeitura informando que às 15h15 a Avenida Brasil estava liberada, assim como os hospitais afetados. "Nas principais vias a água já baixou bastante, mas temos riscos de chuva ainda hoje. Estamos tendo muitas áreas alagadas em que as pessoas perderam seus pertences, estamos com os times da ação social nessas áreas para minimizar os sofrimentos. Pedimos que as pessoas evitem se deslocar na cidade hoje", disse.



Estragos

O temporal que atingiu diferentes pontos do Rio de Janeiro causou alagamentos, queda de árvores e problemas no trânsito, neste domingo (14). Em cidades da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias e Belford Roxo, ou em São Gonçalo, na Região Metropolitana, regiões ficaram em baixo d'água.



O subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, foi inundado durante o temporal que atingiu a cidade, na madrugada deste domingo (14). A unidade também ficou cerca de seis horas sem luz. O subsolo do prédio abriga o estacionamento e alguns setores operacionais e de manutenção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a energia do hospital foi desligada por segurança e todos os aparelhos de suporte à vida passaram a operar por suas baterias próprias com grande autonomia e sem interrupção. A pasta informou que os pacientes foram acompanhados de perto pelos profissionais de saúde.



Uma grávida de 9 meses que entrou em trabalho de parte durante a madrugada precisou ser levada até uma ambulância, que não conseguia acessar a unidade, em um bote do Corpo de Bombeiro

Chuva no Rio: Estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, foi totalmente inundado.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/DNgwTRxBKD — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2024

Considerada uma das principais vias expressas da cidade, a Avenida Brasil ficou alagada nos dois sentidos, na altura de Irajá, Zona Norte do Rio, e precisou ser interditada. A via foi liberada por volta das 11h.

GRAVE: Avenida Brasil, altura da Passarela 25, em Irajá, completamente alagada.



Essa é apenas a via expressa mais importante da cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/aw2O0gF4Vb — αℓєx (@alexlimareal) January 14, 2024 Ainda na Zona Norte, uma idosa cadeirante precisou ser resgatada de casa em um colchão em Jardim América, Zona Norte, durante o temporal. O metrô também ficou embaixo d´água. Ainda na Zona Norte, uma idosa cadeirante precisou ser resgatada de casa em um colchão em Jardim América, Zona Norte, durante o temporal. O metrô também ficou embaixo d´água.

Metrô fica embaixo d´água durante temporal no Rio.#ODia



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/xU5WOpnbVW — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2024

Idosa cadeirante é resgatada de casa em um colchão em Jardim América, Zona Norte, durante temporal no Rio.#ODia



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/NKASesT9ka — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2024

Previsão



Segundo o Alerta Rio, neste domingo (14), uma frente estacionária no oceano ainda influencia o tempo no município do Rio. Com isso, o céu estará predominantemente nublado e há previsão de chuva fraca a qualquer momento, podendo ser moderada no período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 23°C e máxima de 31ºC. Ainda segundo o Alerta Rio, na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.