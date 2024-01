Animais foram vistos nas enchentes de Acari - Reprodução

Publicado 14/01/2024 12:51 | Atualizado 14/01/2024 14:30

temporal que atingiu a cidade, na madrugada deste domingo (13). Imagens dos animais em meio às enchentes circulam nas redes sociais. Rio - Moradores de Acari, na Zona Norte, foram surpreendidos pela presença de jacarés nas ruas inundadas durante o, na madrugada deste domingo (13). Imagens dos animais em meio às enchentes circulam nas redes sociais.

Moradores relataram que com o transbordamento do Rio Acari, os répteis começaram a aparecer. "Não é ilusão de ótica. É o Rio Acari que igualou com a rua e quem conhece a região sabe bem, inclusive tem jacaré na região", escreveu uma.

Em outra publicação, um homem aparece segurando o réptil com uma corda no pescoço. No vídeo, uma mulher diz: "Meu Deus, eles conseguiram pegar um jacaré, que bichão, olha o tamanho".

Por conta do transbordamento do Rio Acari, o entorno das estações da Linha 2 do Metrô foram afetadas. De acordo com a concessionária, o alto volume de água impossibilitou a abertura completa do sistema e as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão temporariamente fechadas. O MetrôRio informou que opera provisoriamente na linha 2 entre as estações Colégio e General Osório/Ipanema. Ainda em Acari, o subsolo e o estacionamento do Hospital Ronaldo Gazolla ficaram inundados.

A forte chuva que atingiu o Rio provocou uma série de transtornos para a cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, o município entrou no Estágio 4, penúltimo da escala, às 2h45, por conta do elevado acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. Segundo o COR, diversas ocorrências que impactam a rotina da cidade, principalmente na Zona Norte, estão em andamento. Sete pessoas morreram e uma está desaparecida após a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Rio.

MUITO JACARÉ NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO. Com transbordamento de vários rios, como o rio Acari, muitos jacarés invadindo as ruas e casas. Muita chuva e temporal no Rio de Janeiro. Siga @riotalindo pic.twitter.com/wxX4CLsUB4 — O Rio Tá Lindo (@riotalindo) January 14, 2024

URGENTE: Moradores da comunidade de Acari, na Zona Norte do Rio, estão relatando que diversos jacarés estão sendo vistos pelas ruas alagadas da comunidade.



A situação na região está extremamente delicada. pic.twitter.com/i1kv37VDfw — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 14, 2024