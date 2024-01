Idoso foi resgatado de casa com um colchão inflável no bairro de Jardim América - Reprodução de vídeo

Publicado 14/01/2024 15:52 | Atualizado 14/01/2024 17:17

No bairro do Jardim América, na Zona Norte, uma idosa cadeirante teve de ser resgatada por vizinhos e familiares com um colchão inflável, que foi amarrado em uma corda. No vídeo, as pessoas aparecem com água na altura do peito.

Idosa cadeirante é resgatada de casa em um colchão em Jardim América, Zona Norte, durante temporal no Rio.#ODia



— Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2024

Pontos de ajuda

A Prefeitura do Rio anunciou no início desta tarde que montou oito pontos de apoio temporários para atender à população atingida pelas fortes chuvas na Zona Norte e Baixada Fluminense.

Confira os endereços:

- Escola Municipal Charles Anderson Weaver (Rua Carlos Pachêco Ávila, S/N - Coelho Neto)

- Escola Municipal Barbosa Lima Sobrinho (Rua do Dique, 166)

- Escola Municipal Telêmaco Gonçalves (Praça Ênio, S/N)

- Escola Municipal Herbet Moses (Rua Cristiano Machado, S/N)

- Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo (Rua Gen. Etchegoyen, 199)

- Igreja Assembleia de Deus (Travessa Embaú, 496)

- Escola Municipal Escritor e Jornalista Daniel Piza (Avenida Pref. Sá Lessa, 229)

- Escola Municipal Bélgica (Rua Francolim, 50)