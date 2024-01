Avenida Brasil interditada por conta do alagamento na manhã deste domingo (14) - Reprodução

Publicado 14/01/2024 14:09 | Atualizado 14/01/2024 14:30

Rio - Anchieta, na Zona Norte do Rio, foi o bairro mais atingido pelaque caiu na Região Metropolitana, durante a madrugada deste domingo (14). De acordo com o Sistema Alerta Rio, o temporal na área foi o mais forte desde 1997, com 259,2 mm nas últimas 24h.Segundo a prefeitura, desde o início do ano, Anchieta já registrou 429,2mm, o que já é 125,2% acima do esperado para todo o mês de janeiro (190,6mm). Os bairros de Madureira, Acari e Irajá também tiveram altos índices de acumulados de chuva. Em Irajá choveu o aproximado de 213 mm/24h. A Avenida Brasil, na altura do bairro, ficou alagada nos dois sentidos e precisou ser interditada. A via foi liberada por volta das 11h. Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu que os motoristas evitem circular na via expressa.