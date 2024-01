Na foto, a população de Meriti afetada pelas chuvas buscando doações no ponto de coleta do bairro São Mateus - Divulgação

Rio - Diante do rastro de destruição deixado pelas chuvas em São João de Meriti, moradores fizeram, neste domingo (14), uma arrecadação de doações de itens básicos e comida para a população afetada pelas chuvas. Muitas famílias acabaram perdendo tudo com o transbordo do Rio Pavuna, que passa pela capital e corta a cidade de Meriti. O bairro mais atingido foi o de São Mateus, onde muitas pessoas ficaram desabrigadas.

O motorista Danilo Pinna está ajudando na arrecadação de doações e contou que sua tia, que é pessoa com deficiência (PCD) e cadeirante, teve a casa tomada pelas águas do Rio Pavuna e teve que ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. "Graças a Deus ela está bem, conseguiu ser resgatada. O irmão dela é bombeiro também. Ela agora está na casa da irmã, que é um bairro próximo", contou. Ela acabou perdendo grande parte dos móveis da casa, pois água chegou a quase meio metro de altura.

"Teve mortos. Infelizmente daqui da nossa esquina veio a falecer um rapaz estava saindo de um bar e foi levado pela correnteza. Acharam o corpo pela amanhã, mas tem mais dois corpos que ainda não foram identificados. Pessoal acordou de manhã e estavam boiando. Teve três casas que desabaram. Foi muito complicado aqui. Uma coisa que a gente nunca viu. A gente já viu quando chove muito acabar alagando e enchendo. Mas nas proporções que aconteceram atualmente, foi uma parada única", lamentou o motorista.

Colégios públicos, igrejas e comércios abriram suas portas como ponto de apoio para receber doações e acolher pessoas que ficaram desabrigadas devido às chuvas. A escola Ciep 399 e a Barraca da Chica, localizados no bairro de São Mateus, são um dos pontos de coleta de doações. A Prefeitura de São João de Meriti também montou um ponto de coleta no Centro Cultural Meritiense, onde irão receber alimentos não perecíveis, material para limpeza e água mineral em garrafa.

Devido aos impactos da chuva na cidade, o governador em exercício Thiago Pampulha esteve no município reunido com os secretários e equipe da Defesa Civil. "Estamos avaliando a situação e coordenando as ações de resposta às chuvas na região. É fundamental que estejamos todos alinhados e preparados para agir de forma eficaz e rápida", afirmou nas redes sociais.

Uma iniciativa da população também foi a doação por pix para a confecção de marmitas para a população afetada. Voluntários da cidade disponibilizaram seus números para arrecadar dinheiro, alimentos, roupas e calçados.

