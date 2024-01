Corpo de Bombeiros do Rio resgata grávida em trabalho de parto em enchente em Acari - CBMERJ

Corpo de Bombeiros do Rio resgata grávida em trabalho de parto em enchente em AcariCBMERJ

Publicado 14/01/2024 14:48 | Atualizado 14/01/2024 16:25

Rio – O Corpo de Bombeiros do Rio resgatou com bote uma grávida em trabalho de parto, na madrugada deste domingo (14), em Acari, na Zona Norte, durante a enchente provocada pelas fortes chuvas em todo o estado desde sexta-feira (12). A corporação levou a mulher de barco até o hospital.

Nas últimas 24 horas, a corporação atendeu mais de 180 ocorrências relacionadas às chuvas, em todo o território fluminense.

fotogaleria

Em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, um homem foi vítima de desabamento provocado por um deslizamento de terra, na madrugada deste domingo (14). O Corpo de Bombeiros trabalha com pás e cães farejadores para buscar a vítima soterrada. Ela também continua com as buscas por uma mulher que teria desaparecido após a queda de um veículo no Rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Nova Iguaçu, na noite deste sábado (13). Em Acari, jacarés foram vistos durante temporal. Moradores de diversos bairros tiveram suas casas invadidas pelas águas

Com apoio às prefeituras e à população, o Governo do Estado segue atuando em diversas frentes, neste domingo (14), para monitorar a situação das regiões fluminenses.

O governador Cláudio Castro (PL) está em contato com os prefeitos e acompanhando a situação dos municípios para atender cada demanda e agilizar a atuação das secretarias. Na área assistencial, por exemplo, o governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, está montando dentro do Restaurante do Povo de Duque de Caxias um centro de preparo e distribuição de refeições que serão entregues para abrigos nas cidades afetadas pela chuva.

Além disso, a pasta está atuando junto às prefeituras para poder disponibilizar o Cartão Recomeçar para desabrigados. O governador também determinou à Secretaria de Saúde o reforço nas equipes dos hospitais estaduais.

"Reafirmo nosso compromisso em dar total suporte às prefeituras e atender cada demanda para apoiar a população. Todo o Governo do Estado está mobilizado nessa força-tarefa com ajuda humanitária e com o envio de equipamentos, como retroescavadeiras, por exemplo. E as equipes das secretarias também estão em contato contínuo com os municípios. Nossa atuação é permanente”, declarou Cláudio Castro.



Envio de retroescavadeiras e caminhões



A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) enviará equipamentos, como retroescavadeiras e caminhões, para os municípios da Baixada Fluminense, uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas.



Em São João de Meriti, a SEIOP enviará seis caminhões e quatro retroescavadeiras. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) também vai enviar hoje dois caminhões e uma retroescavadeira para a cidade de Paulo de Frontin para ajudar na limpeza dos pontos afetados pelas chuvas.

Apoio humanitário



A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está acompanhando a situação de São Gonçalo, Nova Friburgo, Paraty, Petrópolis, Duque de Caxias e Quatis, e deslocou equipes para os municípios afetados pela chuva deste sábado (13). Para Quatis, foram enviados colchões, kit de higiene e limpeza.

Em Duque de Caxias, foram montados três pontos de apoio pela pasta: um no Restaurante do Povo e outros dois nos bairros de Saracuruna e Figueira. A secretária Rosangela Gomes está na Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu dando suporte ao trabalho da equipe do Estado. Outro grupo foi deslocado para os municípios de São João do Meriti e Belford Roxo.



Atendimento em São Gonçalo



A Secretaria das Cidades atuou, neste sábado (13), com o consórcio da obra do Muvi e a Prefeitura de São Gonçalo na recuperação dos tubos que foram levados pelas chuvas na sexta-feira (12). A equipe de Gestão de Impacto Social da pasta realizou atendimento social com os moradores do entorno: nove cadastros foram feitos e o consórcio responsável pela obra se comprometeu a realizar o ressarcimento dos moradores em até 15 dias.

Monitoramento do Cemaden-RJ



De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), o risco hidrológico é alto ou muito alto na capital, nas Regiões Metropolitana, Serrana, Sul, Noroeste, Costa Verde e na Baixada Fluminense, com propensão a alagamentos e inundações. No restante do Estado, o risco é baixo a moderado.



O risco geológico é alto ou muito alto na capital, nas Regiões Metropolitana, Serrana, Sul, Costa Verde e na Baixada Fluminense, com possibilidade de deslizamentos de terra. O panorama deste domingo é de céu nublado a encoberto com pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte. Os ventos estarão fracos a moderados.