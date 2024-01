Bairro Pilar, em Caxias, teve ruas e casas inundadas pelo temporal que atingiu o RJ - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Bairro Pilar, em Caxias, teve ruas e casas inundadas pelo temporal que atingiu o RJCesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 09:01 | Atualizado 15/01/2024 09:10

foram registradas 11 mortes em todo o território fluminense, sendo oito na Baixada. Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, ainda está desaparecida. A vítima estava em um veículo que caiu no Rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. Rio - O temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio, na madrugada de domingo (14), causou um rastro de destruição na Baixada Fluminense. As consequências da forte chuva na região ainda está presente nesta segunda-feira (15), com ruas e casas inundadas. Até o momento,em todo o território fluminense, sendo oito na Baixada. Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos,. A vítima estava em um veículo que caiu no Rio Botas, na altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo.

Segundo a prefeitura de Belford Roxo, durante as chuvas, o Rio Botas transbordou e afetou principalmente os bairros Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus. Em alguns pontos, as casas ficaram inundadas e moradores andavam com a água na altura da cintura. A ponte que fica sobre o Rio Botas e faz ligação entre os bairros Itaipu e Heliópolis ficou interditada. De acordo com o município, as obras da via começam nos próximas dias. Paulo César Oliveira Fernandes, de 59 anos, morreu vítima de afogamento na Rua Parecis, no bairro Heliópolis. Ao todo, o Corpo de Bombeiros, que atua com 2,4 mil militares, já realizou 268 salvamentos relacionados às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o estado, sendo 79 em Belford Roxo.

Nas redes sociais, moradores falaram sobre o desastre causado pelo temporal que atingiu o município. "Um dia após essa chuva que fez Belford Roxo ficar submerso, a quantidade de lixo espalhado é absurda", relatou um. "Que tristeza passar pelas ruas de Belford Roxo e vê os estragos que a chuva causou", comentou outro.

aqui em belford roxo a gente ama a chuva tb https://t.co/9ldzki59gG pic.twitter.com/W5CXTCGNmU — deftones da silva هيلاري (@veziout) January 14, 2024

Em Duque de Caxias, a prefeitura informou que nas últimas 24 horas o município recebeu a maior concentração de chuva da sua história, alcançando um índice pluviométrico acima de 200mm, afetando principalmente as localidades do Amapá, Vila Maria Helena, Xerém (Beira Rio), Pilar, Campos Elíseos, Figueira, Santa Cruz da Serra, Vila Urussai e Lagunas e Dourados, que são regiões localizadas próximas a rios e canais. Algumas pessoas estavam com o nível de água na altura do peito.

Bairro Pilar, em Caxias, tem ruas e casas inundadas após temporal que atingiu o RJ



Créditos: Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/uG2Ln5DEz0 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2024

Segundo o município, agentes trabalham para abrir novos canais de escoamento e diminuir os estragos causados. A prefeitura esclareceu que ainda não há registro de abertura de compotas de represas, por parte da administração municipal. Mais de mil pessoas foram cadastradas nos pontos de apoio, sendo 150 desabrigados ou desalojados. O Corpo de Bombeiros registrou duas mortes: um homem, 53 anos, no Parque Império, em Campos Elíseos; e de outro homem, de 59 anos, no bairro São Bento. Os dois foram vítimas de descarga elétrica.



A Prefeitura de Nova Iguaçu decretou situação de emergência na cidade devido às chuvas intensas. Segundo o município, foram registradas 173 ocorrências, 145 pontos de alagamento e inundação, 90 pessoas desalojadas, 15 desabrigados, 12 deslizamentos de barreira, seis casas interditadas, além de três mortes.

Uma mulher de aproximadamente 50 anos, ainda não identificada, foi encontrada morta em um rio próximo à Rua General Rondon, e Marcus Aurelio Laponte Alampi, 53, morreu afogado na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Na região de Comendador Soares, próximo à passarela da Rua Bernardino de Melo, Vanderlei Rodrigues Alves, de 53 anos, foi localizado sem vida pelos bombeiros, com sinais de afogamento.

oferecer apoio aos municípios afetados pelo temporal. Lula telefonou para Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Wagner dos Santos Carneiro, prefeito de Belford Roxo. De acordo com a nota divulgada pela presidência, foi garantido "todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida". O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com prefeitos fluminenses para. Lula telefonou para Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Wagner dos Santos Carneiro, prefeito de Belford Roxo. De acordo com a nota divulgada pela presidência, foi garantido "todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida".

Pontos de Abrigo Belford Roxo

A Prefeitura disponibilizou seis pontos de apoio para, em caso de necessidade, receber desabrigados e desalojados. São eles: Ciep Constantino Reis (Hinterlândia), Ciep Vinicius de Moraes (Vale do Ipê), Escola Santa Cruz (Nova Aurora), Escola Álvaro Lisboa Braga (Heliópolis), Escola Miguel ngelo Leone (Xavantes) e Escola José Pinto Teixeira (Recantus).



Também foram disponibilizadas quatro unidades de saúde para atendimento às vítimas das fortes chuvas na cidade. São elas: as Policlínicas de Santa Maria e de Heliópolis e as Unidades de Saúde da Família Recantus - Babi a Maria Augusta de Oliveira Brasil, no Parque Amorim.



A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) estará recebendo doações para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. Podem ser doados alimentos não- perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, roupas de cama, colchões e colchonetes, produtos de limpeza, entre outros. O endereço da FUNBEL é Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca.

Pontos de Abrigo Nova Iguaçu

Foram disponibilizados 11 pontos de abrigos no município. São eles: Colégio Estadual Milton Campos, Escola Municipal Newton Gonçalves Barros, Cras Bom Retiro (Miguel Couto), Cras Estação Morro Agudo, Cras Fazenda Cabuçu, Cras Maxambomba, Cras Monte Verde, Ministério da Terra Prometida, Escola Municipal Professora Marly Tupacinunga de Mattos, Igreja Nossa Senhora da Aparecida e São Sebastião, E.M. Chaer Kazen Kalaoum.