Bairro Pilar, em Caxias, teve ruas e casas inundadas pelo temporal que atingiu o RJCesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 17:15 | Atualizado 15/01/2024 17:18

Rio - O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social Wellington Dias publicou, nesta segunda-feira (15), que o pagamento do Bolsa Família será antecipado para os beneficiários das cidades que tiveram decreto de calamidade por conta do temporal que destruiu cidades da Baixada e Região Metropolitana Rio. Com a decisão, as famílias receberão o auxílio nesta quinta-feira (18).

"Todas as equipes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Ministério da Integração e Ministério da Saúde estão trabalhando integradas com as demais autoridades estaduais e municipais para garantir as necessidades básicas de todos os atingidos", comunicou Dias.

Inicialmente, os pagamentos seriam feitos entre os dias 18 e 31. Com a decisão, todos receberão no dia 18.

A União homologou o estado de emergência em sete municípios : Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti. Isso permite que o governo federal envie ajuda financeira às prefeituras das cidades afetadas pelas fortes chuvas neste fim de semana.

Por meio de um boletim, o Corpo de Bombeiros informou que realizou 118 salvamentos na cidade do Rio; 45 em Nova Iguaçu; 11 em Mesquita; 7 em Nilópolis; 4 em São João de Meriti, 2 em Seropédica e 2 em Duque de Caxias. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 100 ocorrências referentes a salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

A operação da corporação conta com 2,4 mil militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.

A Região Metropolitana do Rio está marcada por rastros de destruição decorrentes do temporal. Além das vítimas, ruas e casas continuam inundadas e famílias perderam todos seus pertences.

Bairro Pilar, em Caxias, tem ruas e casas inundadas após temporal que atingiu o RJ



Créditos: Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/uG2Ln5DEz0 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 15, 2024

Vítimas

Até o momento, 12 mortes foram confirmadas no estado. Há relatos, ainda, de dois desaparecidos no momento: Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, que teria submergido após a queda de um veículo no rio Botas , no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na Baixada, e uma vítima masculina adulta que teria sido arrastada pela correnteza no Chapadão, na Zona Norte do Rio.

As vítimas fatais são:

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.