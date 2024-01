Desabamento causado pelas chuvas em Ricardo de Albuquerque - CBMERJ

Publicado 15/01/2024 14:31 | Atualizado 15/01/2024 16:58

Rio - A União homologou o estado de emergência do município do Rio, de Belford Roxo e Nova Iguaçu em edições extras do Diário Oficial, nesta segunda-feira (15). Outros quatro municípios da Baixada Fluminense também iniciaram o procedimento: Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti.



A homologação permite que o governo federal envie ajuda financeira às cidades afetadas pelas fortes chuvas neste fim de semana. Nesta terça-feira (6), o governador Cláudio Castro vai se reunir com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, e prefeitos da Baixada Fluminense.

As tempestades deixaram até agora 12 mortos no Rio. A última vítima teve seu corpo localizado, nesta segunda-feira, no bairro São Mateus, em São João de Meriti. Um homem e uma mulher seguem desaparecidos.

A homologação do estado de emergência municipal da capital foi solicitado, neste domingo, pelo prefeito Eduardo Paes. A prefeitura do Rio também montou um gabinete de crise na Pavuna para atender às demandas dos bairros mais atingidos pelos temporais.

Demandas do estado



O governador Cláudio Castro afirmou que vai ligar para o presidente Lula nesta tarde para pedir prioridade nas obras do Rio Botas, que está no PAC e atende cinco municípios. "São R$ 730 milhões e essa obra tem que ser prioridade", afirmou Castro.



O governador também vai notificar o Governo Federal e a ANTT sobre a BR- 040. "Situação da nova subida da serra e BR-040 tem que ser resolvida. Impossível ter bolsão por tanto tempo em frente a um hospital importante como o Adão Pereira Nunes", afirmou.