Corpo de Bombeiros tenta encontrar Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, no Rio BotasPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 12:21

De acordo com o irmão, Hugo Gomes, Elaine e o marido voltavam de uma festa, quando o carro deles foi arrastado para o rio. A vítima estava no carona e o companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. Já o homem foi resgatado por moradores da região. O familiar contou que, à pedido da mãe, só voltará para casa após encontrar a mulher.

"Estou com a equipe operacional dos bombeiros, estou com meus amigos preparados e vamos descer o rio, só saio daqui com o corpo na mão. Creio que hoje a gente vá amenizar isso. Eu só quero fazer a recuperação do corpo, peço ajuda de todo mundo aqui da localidade. Se ela estiver caída por aí, se estiver no hospital, me chama. Eu acredito num êxito maior nesse dia e que nós vamos recuperar (o corpo) tanto vivo, quanto morto, mas eu vou pegar e vou levar, porque eu tenho que dar um parecer para minha mãe, porque ela está esperando, ela mandou eu resgatar a minha irmã".

Ainda segundo Hugo, Elaine é mãe de três filhos e recém-formada no Ensino Superior. O homem contou ainda que se considera um pai para a mulher, já que ajudou em sua criação. "A Elaine é minha filha, criamos e conduzimos ela. Mulher brilhante, futuro brilhante, educadíssima, dinâmica, não estou fazendo média. É uma pessoa super excelente, conhecida por milhares, uma pessoa muito grandiosa", desabafou o irmão.

Em Belford Roxo, mais de 300 moradores ficaram desalojados por conta dos alagamentos e inundações nos bairros Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus (Babi). O município está em estágio 4 de alto risco e foi decretada Situação de Emergência Pública. Moradora do bairro Vila São Luís desde que nasceu, a servidora municipal Sandra Cavalcante Gomes, de 51 anos, teve a casa alagada, perdeu todos os bens e precisou se abrigar com uma irmã, no mesmo bairro, junto com a mãe.

"Por volta de 17h, alagou tudo, por conta do Rio Botas que transbordou. Não conseguimos tirar nada (da casa), perdemos tudo. Eu não tenho nem como entrar em casa, porque está tudo cheio, as coisas estão todas reviradas, não dá para entrar. Eu consegui tirar a minha mãe de dentro de casa, se não a gente tinha morrido afogada. Ficamos na casa da minha irmã, que também encheu tudo, mas ficamos no terraço", relatou Sandra.

Ainda segundo a servidora, a região registra inundações com frequência, mas nunca com essa intensidade dos últimos dias. "É um sentimento de perda, de tristeza, porque a gente luta para ter as coisas, para ver assim se acabando, indo embora, acabou tudo. Já aconteceu isso (alagamento), mas não foi igual, dessa vez foi pior, foi muito forte", desabafou a moradora.

Ao todo, foram abertos seis pontos de apoio para receber desabrigados e desalojados na cidade. Confira os endereços ao final. Já as Policlínicas de Santa Maria e Heliópolis, além das Unidades de Saúde da Família Recantus - Babi e Maria Augusta de Oliveira Brasil, no Parque Amorim, atendem vítimas das chuvas. A Fundação de Desenvolvimento Social da cidade (Funbel) recebe doações de alimentos não-perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama, colchões e colchonetes, entre outros.

Temporal provoca mortes

temporal do fim de semana provocou as mortes de 11 pessoas. Na Zona Norte do Rio, um homem identificado apenas como Geraldo, de cerca de 59 anos, foi vítima de um desabamento causado por um deslizamento de terra, na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque. Em Acari, Marli Zeferino Alves, 77, possível vítima de afogamento, foi localizada sem vida na Rua Matura. Já em Costa Barros, Terezinha do Carmo Cassimiro, 55, sofreu um soterramento, na Estrada de Botafogo.

Em Nova Iguaçu, uma mulher de aproximadamente 50 anos, ainda não identificada, foi encontrada morta em um rio próximo à Rua General Rondon, e Marcus Aurelio Laponte Alampi, 53, morreu afogado na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Na região de Comendador Soares, próximo à passarela da Rua Bernardino de Melo, Vanderlei Rodrigues Alves, de 53 anos, foi localizado sem vida pelos bombeiros, com sinais de afogamento.

Em São João de Meriti, Antonio Caetano Cordeiro, de 64 anos, sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza e Sergio Carlos Monteiro da Silva, de 57 anos, foi vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte. Já em Duque de Caxias, também ocorreram as mortes de Marcos Aurelio Aguiar Cotias, 53, na Rua Marquês de Paranaguá, e de Paulo César Oliveira Fernandes, de 59 anos, na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento, por descarga elétrica. Em Belford Roxo, houve ainda confirmação da morte de Andre Cardoso de Aguiar, 52, por afogamento, na Rua Parecis, em Andrade de Araújo.

Serviço

Pontos de abrigo e doação em Belford Roxo



Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel): Rua Adélia Sarruf, 39 - Areia Branca;



Hinterlândia: Ciep Constantino Reis - Av. Joaquim da Costa Lima, S/N - São Bernardo;



Vale do Ipê: Ciep Vinicius de Moraes - Rua Isitiba, S/N - Parque Colonial;



Recantus: Escola Municipal José Pinto Teixeira - Rua dos Advogados, 120 - Parque Americano;



- Escola Municipal Santa Cruz - Avenida Nova Aurora, S/N, Nova Aurora;

- Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga - Rua Itabapoa, 47 - Heliópolis;

- Escola Municipal Miguel Ângelo Leone - Rua Taquaral, 774 - Xavantes.

*Colaborou Pedro Ivo