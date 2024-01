Município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi uma das cidades mais atingidas pela chuva neste fim de semana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 16:34 | Atualizado 15/01/2024 16:56

Rio - De sábado (13) até esta segunda-feira (15), equipes do Corpo de Bombeiros fizeram 340 salvamentos relacionados às chuvas, em todo o estado. A cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, está entre os municípios mais afetados pelas fortes chuvas. No último boletim divulgado pelos bombeiros, onde o número de salvamentos estava em 268, Belford Roxo teve 79 resgates, uma morte e uma mulher, identificada como Elaine Cristina de Souza Gomes , de 46 anos, está desaparecida desde a noite de sábado (13).

O município está no Estágio 4, considerado de alto risco. A prefeitura recomenda que o deslocamento de pessoas aconteça somente em caso de necessidade.

Na cidade do Rio de Janeiro, foram 118 salvamentos; 45 em Nova Iguaçu; 11 em Mesquita; 7 em Nilópolis; 4 em São João de Meriti, 2 em Seropédica e 2 em Duque de Caxias. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 100 ocorrências referentes a salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.

A União homologou o estado de emergência do município de Belford Roxo em edição extra do Diário Oficial, nesta segunda-feira (15). Outros seis municípios também iniciaram o procedimento: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti. A homologação permite que o governo federal envie ajuda financeira às cidades afetadas pelas fortes chuvas neste fim de semana.

A operação do Corpo de Bombeiros para resposta às chuvas conta com o empenho de 2,4 mil militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.

Vítimas



Até o momento, 12 mortes foram confirmadas no estado. Há relatos, ainda, de dois desaparecidos no momento: Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, que teria submergido após a queda de um veículo no rio Botas, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo, na Baixada, e uma vítima masculina adulta que teria sido arrastada pela correnteza no Chapadão, na Zona Norte do Rio.

Veja quem são as vítimas fatais:

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Defesa Civil



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.

O risco hidrológico é muito alto nos municípios: Rio de Janeiro, Japeri, Queimados, Seropédica, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. O RISCO HIDROLÓGICO É ALTO nos municípios: Laje do Muriaé, Itaperuna, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Teresópolise Paracambi.



O risco geológico é alto nos municípios: Seropédica, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias, Niterói, Queimados,São Gonçalo, Japeri, Maricá, Belford Roxo, Paraty, Magé, Teresópolis, Angra dos Reis, Nova Iguaçu e Paracambi.



Previsão para as próximas horas



O cenário atual é de núcleos de chuva moderada a forte nas regiões Serrana e Sul. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada a forte nas regiões Serrana, Costa Verde, Sul e Baixada Fluminense.