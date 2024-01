Lixos e entulhos bloqueiam fluxo da água no Rio Botas, em Belford Roxo, nesta segunda-feira (15) - Reprodução

Publicado 15/01/2024 15:09

Os lixos e entulhos estão acumulados em uma ponte que cruza o rio, no bairro Santa Maria. Equipes da prefeitura estiveram no local nesta segunda para a retirada dos resíduos e liberação do fluxo da água. Através das redes sociais, uma internauta reclamou da atitude da população em jogar lixo no chão e acumular entulhos pela região.

"Sabe aquele copo de Guaravita que você joga da janela do ônibus, aquela garrafinha de água que você joga da janela do seu carro, aquele móvel velho quebrado que você não quer mais, aquele saco de biscoito, copo de açaí que você come e joga na rua, aquele lixo que você sai da sua casa e vai jogar na esquina da casa dos outros para sua rua ficar limpa? Então, se você der um zoom você vai achar ele aí. Sem tirar a responsabilidade do poder público, que ganha milhões pra fazer o que tem que ser feito e não faz. Eles tem a obrigação de fazer e nós temos que ter a educação de fazer o que também deveria ser feito. Simples assim", comentou uma internauta.

Outro usuário lamentou toda a situação. "Triste demais ver a situação de alagamento pela Baixada, muito, muito triste. A sensação que tenho é que cada vez mais estamos largados. Rio Botas lotado de lixo. Fico imaginando as próximas chuvas se ninguém tomar providências", escreveu.

Além do bairro Santa Maria, outras regiões cercadas pelo Rio Botas em Belford Roxo também sofreram com alagamentos. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (15), o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que irá ligar para o presidente Lula (PT) para pedir prioridade nas obras do rio , que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - iniciativa do Governo Federal - e que atende cinco municípios.

"São R$ 730 milhões e essa obra tem que ser prioridade", afirmou Castro.

Questionada sobre a limpeza do rio, a Prefeitura de Belford Roxo ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Buscas por desaparecida

Familiares de Elaine Gomes, de 46 anos, acompanham as buscas do Corpo de Bombeiros , nesta segunda-feira (15), pelo Rio Botas. A mulher está desaparecida desde a noite de sábado (13), quando o veículo em que ela estava caiu no rio, que transbordou durante as fortes chuvas que atingiram o município durante o fim de semana. O trabalho dos militares partiu da altura da Rua Doze, no bairro Andrade Araújo, onde o caso aconteceu. O temporal deixou 12 mortos no estado.

De acordo com o irmão da vítima, Hugo Gomes, Elaine e o marido voltavam de uma festa, quando o carro deles foi arrastado para o rio. A vítima estava no carona e o companheiro tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela acabou escorregando e foi levada pela força da água. Já o homem foi resgatado por moradores da região. O familiar contou que, à pedido da mãe, só voltará para casa após encontrar a irmã.

"Estou com a equipe operacional dos bombeiros, estou com meus amigos preparados e vamos descer o rio, só saio daqui com o corpo na mão. Creio que hoje a gente vá amenizar isso. Eu só quero fazer a recuperação do corpo, peço ajuda de todo mundo aqui da localidade. Se ela estiver caída por aí, se estiver no hospital, me chama. Eu acredito num êxito maior nesse dia e que nós vamos recuperar (o corpo) tanto vivo, quanto morto, mas eu vou pegar e vou levar, porque eu tenho que dar um parecer para minha mãe, porque ela está esperando, ela mandou eu resgatar a minha irmã".

Em Belford Roxo, mais de 300 moradores ficaram desalojados por conta dos alagamentos e inundações nos bairros Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus (Babi). O município está em estágio 4 de alto risco e foi decretada Situação de Emergência Pública.

Ao todo, foram abertos seis pontos de apoio para receber desabrigados e desalojados na cidade. Confira os endereços ao final. Já as Policlínicas de Santa Maria e Heliópolis, além das Unidades de Saúde da Família Recantus - Babi e Maria Augusta de Oliveira Brasil, no Parque Amorim, atendem vítimas das chuvas. A Fundação de Desenvolvimento Social da cidade (Funbel) recebe doações de alimentos não-perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas de cama, colchões e colchonetes, entre outros.

Serviço

- Pontos de abrigo e doação em Belford Roxo:

- Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel): Rua Adélia Sarruf, 39 - Areia Branca;

- Hinterlândia: Ciep Constantino Reis - Av. Joaquim da Costa Lima, S/N - São Bernardo;

- Vale do Ipê: Ciep Vinicius de Moraes - Rua Isitiba, S/N - Parque Colonial;

- Recantus: Escola Municipal José Pinto Teixeira - Rua dos Advogados, 120 - Parque Americano;

- Escola Municipal Santa Cruz - Avenida Nova Aurora, S/N, Nova Aurora;

- Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga - Rua Itabapoa, 47 - Heliópolis;

- Escola Municipal Miguel Ângelo Leone - Rua Taquaral, 774 - Xavantes.