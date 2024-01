Aglomeração em frente ao Cras de Comendador Soares após notícia falsa - Renan Areias / Agência O Dia

Aglomeração em frente ao Cras de Comendador Soares após notícia falsaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 14:39 | Atualizado 15/01/2024 19:51

Rio - Uma notícia falsa está gerando um grande caos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Morro Agudo, em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na Baixada. Na manhã desta segunda-feira (15), diversos moradores saíram em busca de um suposto auxílio de R$ 1 mil para quem foi prejudicado pelas chuvas do final de semana.



Pelas redes sociais a Prefeitura de Nova Iguaçu desmentiu a informação e disse que "os pontos de apoio montados pela Secretaria Municipal de Assistência Social estão fazendo um levantamento das perdas das pessoas afetadas pela chuva, e fornecendo roupas, colchão, produto de limpeza e cesta básica".



fotogaleria

A publicação, no entanto, veio depois que a confusão já estava formada em frente à unidade. Diversos moradores foram ao local e não conseguiram entrar. Houve relatos de que a Polícia Militar jogou spray de pimenta para afastar a população e que algumas pessoas passaram mal.



A dona de casa Fabiana Albuquerque, de 44 anos, esteve no centro e contou que diversas pessoas precisaram ser atendidas por ambulâncias.

"Toda vez essa situação, não pode acontecer. Queremos que o prefeito tenha mais consideração com o povo de Nova Iguaçu. Muita gente passou mal, tiveram que chamar o Samu. Uma senhora quase infartou. Eles botam um monte de gente e não tinham todas essas senhas. Nem todos que perderam tudo vão ganhar alguma coisa. A gente fica no calor, com fome… Tem gente que fica na fila até meia-noite! As pessoas estão ali se humilhando, porque a gente precisa", disse a moradora.

"Uma fake news fez as pessoas de Nova Iguaçu irem para a porta do Cras pensando que ganhariam algum benefício imediato, quando não é verdade. Uma confusão, gente passando mal e polícia fazendo só o que sabe fazer: repreender de forma agressiva e despreparada", descreveu uma mulher pelas redes sociais.



"O caos no Cras de Nova Iguaçu. Estão colocando a população como se fosse bicho", relatou outro internauta.



Em nota a Prefeitura de Nova Iguaçu garantiu que vai atender a toda população afetada pela chuva do último fim de semana através de 15 pontos de atendimentos, que ficarão abertos das 9h às 17h, com capacidade para receber até 500 pessoas diariamente. Ainda segundo o município, especialmente nesta segunda-feira, o Cras de Comendador Soares realizará 1.300 atendimentos para reduzir a fila de espera.



"A confusão ocorrida no CRAS de Comendador Soares se deu pelo excesso de procura dos moradores a esta unidade, além da divulgação de informações entrega de benefícios em dinheiro pela prefeitura, o que não é verdade. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) estão fazendo o cadastramento dos moradores para fazer a entrega de itens, de acordo com a necessidade de cada família", completou a nota.

Procurada, a Polícia Militar não se manifestou sobre o caso.



Moradores vão receber auxílio do estado





Neste domingo, o governador em exercício Thiago Pampolha garantiu que as pessoas afetadas pelas chuvas receberão o Cartão Recomeçar , no valor de R$ 3 mil.

"Estamos trabalhando de forma integrada com as secretarias envolvidas e temos como foco principal o atendimento às pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Uma das nossas ações é o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, disponibilizado após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva", declarou.



O benefício será pago em parcela única, após um mapeamento para identificar os necessitados em cada município atingido pelo temporal.



Dia amanheceu quente em Nova Iguaçu



Depois de um final de semana de temporal, Nova Iguaçu passa por uma onda de calor nesta segunda-feira (15). Por volta das 10h, os termômetros no município bateram acima de 30°, segundo o portal Clima Tempo.



Nas imagens da confusão registrada em Comendador Soares, é possível ver muitas pessoas passando mal e sendo refrescadas com garrafas de água. Algumas chegaram a desmaiar.



A máxima prevista para essa segunda (15) no município é de 36° C, podendo chover a partir da tarde. A mínima deve ser de 26° C.