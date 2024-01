Ao todo, 590 agentes foram mobilizados para auxiliar nos resgates em diversas regiões da cidade - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/01/2024 13:23 | Atualizado 15/01/2024 13:42

Rio - Após as fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio neste fim de semana, 113 pessoas foram resgatadas e 51 veículos que estavam parados na Avenida Brasil, na altura de Irajá, Zona Norte, foram removidos da via, com a presença dos proprietários. Ao todo, 12 pessoas morreram e duas estão desaparecidas devido as enchentes.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal (GM-Rio), a ação envolveu 590 agentes que utilizaram botes e caçambas das viaturas para auxiliar as pessoas a saírem das suas residências com segurança.

"A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal estão com equipes exclusivas atuando no auxílio aos impactos da chuva, no resgate de pessoas, remoção de veículos e também na ajuda de distribuição de doações de mantimentos e colchões para os desabrigados", comentou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.