Equipes do BPChq intensificam o patrulhamento no entorno da comunidade do Jacarezinho - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 15/01/2024 11:48

Rio - Uma troca de tiros entre PMs e criminosos assustou moradores da comunidade do Jacarezinho, Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (15). Segundo a plataforma Fogo Cruzado, os disparos foram ouvidos por volta das 8h45.

A Polícia Militar informou que uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) patrulhava a localidade conhecida como "Largo da XV" quando foi atacada a tiros por criminosos. Ninguém foi preso na ação.

A corporação esclareceu ainda que o policiamento foi reforçado na região.