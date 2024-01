Na foto, o subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, alagado pelas chuvas - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 15/01/2024 09:46 | Atualizado 15/01/2024 10:16

Rio - A diretoria do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Acari, Zona Norte, adiou em 15 dias todas as consultas agendadas para a unidade de saúde. O anúncio foi feito, neste domingo (14), pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, após o hospital ter sido afetado pelas chuvas que atingiram o Rio no fim de semana

"Todas as consultas estão adiadas por exatos 15 dias mantendo o mesmo horário. Caso o paciente considere que seu caso não pode esperar, os profissionais do Gazolla estarão disponíveis para realizar o atendimento no @rj_supercentro na data e hora agendada em Benfica", disse Soranz.

O hospital no Acari teve o subsolo inundado pelo temporal que atingiu a cidade, entre a noite de sábado (13) e madrugada de domingo (14). O subsolo do prédio abriga o estacionamento e alguns setores operacionais e de manutenção. A unidade também ficou cerca de seis horas sem luz.

A energia foi desligada por segurança e todos os aparelhos de suporte à vida passaram a operar por suas baterias próprias, segundo a direção da unidade. Uma grávida de 9 meses que entrou em trabalho de parte durante a madrugada precisou ser transportada em um bote do Corpo de Bombeiros até uma ambulância, que não conseguia acessar a unidade.

A energia na unidade foi reestabelecida na manhã de domingo. O subsolo da unidade também só foi liberado após trabalhos da Secretaria Municipal de Conservação e a Rioluz que drenaram a água.