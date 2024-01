Prefeitura distribui alimentos para moradores prejudicados pelas chuvas - Divulgação

Prefeitura distribui alimentos para moradores prejudicados pelas chuvasDivulgação

Publicado 15/01/2024 11:37



Rio - Um dos municípios mais afetados pelos temporais que atingiram o Rio de Janeiro no último sábado (13), a Prefeitura de Belford Roxo está arrecadando roupas, alimentos e água para os moradores que perderam seus pertences na enchente. Todos os polos do projeto Saúde + Feliz, destinados a atividades recreativas, foram transformados em pontos de coleta de doações.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, coordenadores, professores, diretores e alunos estão trabalhando de forma voluntária para prestar assistência aos necessitados.



Quem quiser doar pode ir a um dos 19 pólos do Saúde + Feliz, entre 10h e 17h. Confira os endereços dos principais pontos de arrecadação:





- Polo São Bernardo: Rua Itapólis, Lote 18 Quadra 12





- Polo Jardim das Acácias: Rua dos Civilizados, Lote 08 Qd 51





- Polo Nova Aurora 2: Rua Armando Sáles, nº 22 - São Francisco de Assis





- Polo Nova Aurora 3: Rua Palmira Gomes, nº 104





- Polo Heliopolis 2: Rua João Alves Farias, S/N





- Polo Novo Eldorado: Rua Barão de Vassouras, nº 15





- Polo Novo Eldorado 3: Rua Neide Afonso, nº 01 - Shangrila





- Polo Outeiro: Rua Mariana Lima Lt 24 Qd L - Lote XV





- Polo Xavantes: Rua Beberibe, Lt 18 Qd 15





- Polo Heliópolis: Rua Tapirai, nº 168





- Polo São José: Travessa Ligação, nº 39





Moradores desabrigados estão em escolas municipais



Os moradores que ficaram desabrigados podem procurar um dos sete pontos de apoio montados em escolas municipais de Belford Roxo ou pedir ajuda através da Defesa Civil, pelos telefones (21) 2762-3862 e 99927-8299 (Whatsapp).



Confira os locais de acolhimento:



Ciep Constantino Reis, em Hinterlândia



Ciep Vinicius de Moraes, no Vale do Ipê



Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, em Heliópolis



Escola Municipal Santa Cruz, em Nova Aurora



Escola Municipal Miguel ngelo Leone, em Xavantes



Escola Municipal José Pinto Teixeira, no Recantus



Escola José Cesário Praça, em Bom Pastor



Oito pessoas morreram durante temporal na Baixada Fluminense



Uma das regiões mais afetadas pelas chuvas desse sábado foi a Baixada Fluminense, onde oito pessoas morreram e dezenas ficaram desabrigadas ou tiveram as casas alagadas. Em Belford Roxo, uma mulher desapareceu após o veículo em que ela estava cair no Rio Botas.



Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, durante as chuvas, esse rio transbordou e afetou principalmente os bairros Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus. Em alguns pontos, as casas ficaram inundadas e moradores andavam com a água na altura da cintura.



Nas redes sociais, moradores relataram o desastre "Um dia após essa chuva que fez Belford Roxo ficar submerso, a quantidade de lixo espalhado é absurda", relatou um. "Que tristeza passar pelas ruas de Belford Roxo e vê os estragos que a chuva causou", comentou outro.



Duque de Caxias bateu o recorde municipal de concentração de chuva em 24 horas, com um índice pluviométrico acima de 200mm. As localidades mais afetadas foram Amapá, Vila Maria Helena, Xerém (Beira Rio), Pilar, Campos Elíseos, Figueira, Santa Cruz da Serra, Vila Urussai e Lagunas e Dourados, que são regiões localizadas próximas a rios e canais. Algumas pessoas estavam com o nível de água na altura do peito.



Já a Prefeitura de Nova Iguaçu decretou situação de emergência. No município foram registradas 173 ocorrências, 145 pontos de alagamento e inundação, 90 pessoas desalojadas, 15 desabrigados, 12 deslizamentos de barreira, seis casas interditadas, além de três mortes.