Trecho alagado da BR-040 na altura da Reduc após as chuvas do último sábado - Reprodução

Trecho alagado da BR-040 na altura da Reduc após as chuvas do último sábadoReprodução

Publicado 15/01/2024 08:40 | Atualizado 15/01/2024 10:15

Rio - Os motoristas que circulam pela Rodovia Washington Luiz, na manhã desta segunda-feira (15), precisam ter muita paciência para chegar no trabalho. A via ainda opera com faixa reversível no sentido Região Serrana, em função dos bolsões causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último sábado.