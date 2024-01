Bombeiros salvam grávida em trabalho de parto, em Acari - CBMERJ

Bombeiros salvam grávida em trabalho de parto, em AcariCBMERJ

Publicado 15/01/2024 08:25

Rio - A mulher que entrou em trabalho de parto e precisou ser resgatada por um bote do Corpo de Bombeiros durante as enchentes provocadas pelas chuvas tem quadro de saúde estável após dar à luz a uma menina no domingo (14). O bebê também passa bem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as duas seguem internadas na Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, na Zona Norte.

Bombeiros RJ (@cbmerjoficial) resgatam gravida que entrou em trabalho de parto durante enchente em Acari nessa madrugada. Mulher foi levada ao hospital de barco! #GovRJ pic.twitter.com/yViqdqAQZV — Governo do RJ (@GovRJ) January 14, 2024

A vítima estava com nove meses de gestação e inicialmente foi encaminhada ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, que também sofreu com alagamentos . Posteriormente, foi transferida para a maternidade onde permanece até esta segunda-feira (15).O resgate aconteceu no bairro Acari, na Zona Norte. Em imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, foi possível ver o momento em que os militares auxiliam a mulher e a colocam no bote para fazer o resgate. Segundo a corporação, a ambulância do SAMU não conseguiu acessar o local em que a paciente estava para levá-la em segurança até o hospital. A solução foi utilizar a embarcação e remar frente a enchente.O subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, foi inundado durante o temporal que atingiu a cidade, na madrugada deste domingo (14). A unidade também ficou cerca de seis horas sem luz. O subsolo do prédio abriga o estacionamento e alguns setores operacionais e de manutenção.Após os estragos, a SMS informou que todas as consultas eletivas agendadas no hospital foram adiadas por 15 dias, para o mesmo dia da semana e horário da marcação anterior.Ou seja, as consultas marcadas para às 9h da segunda-feira dia 15 serão realizadas às 9h da segunda-feira dia 29, e assim sucessivamente pelos próximos 15 dias.Apesar disso, pacientes que considerem que não podem esperar esse adiamento devem se dirigir na data e horário da consulta agendada ao Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, onde os profissionais do Hospital Ronaldo Gazolla estarão atendendo. Para consultas clínicas, a entrada será pelo Centro Carioca de Especialidades. Para exames de imagem, pelo Centro Carioca de Diagnósticos e Tratamento por Imagem.Além disso, outras unidades afetadas também tiveram consultas suspensas como: CMS Fazenda Botafogo; CMS Nascimento Gurgel (Pavuna); CF Marcos Valadão (Acari); CMS Augusto Amaral Peixoto (Guadalupe); CMS Carmela Dutra (Rocha Miranda); CMS Clementino Fraga (Irajá); CF Aderson Fernandes (Honório Gurgel); CF Maestro Celestino (Marechal Hermes); e CMS Nagib Jorge Farah (Jardim América).