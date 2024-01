Responsável por 80% do abastecimento da Capital e Baixada, o Sistema Guandu chegou a 19% da capacidade no domingo, e nesta segunda-feira opera com 54% - Divulgação/Cedae

Publicado 15/01/2024 09:56 | Atualizado 15/01/2024 11:11





Segundo a Cedae, técnicos seguem monitorando as condições da água bruta, e a operação da estação será retomada assim que as condições do manancial voltarem à normalidade. Durante o início da manhã, o sistema chegou a operar com capacidade de apenas 46%, chegando a 73% por volta das 10h. Rio - Após as recentes chuvas , que causaram alterações na água captada pela Cedae, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, opera de forma reduzida na manhã desta segunda-feira (15). Por conta disso, diversos bairros da região e das zonas Norte e Oeste foram afetados pela falta de água.Segundo a Cedae, técnicos seguem monitorando as condições da água bruta, e a operação da estação será retomada assim que as condições do manancial voltarem à normalidade. Durante o início da manhã, o sistema chegou a operar com capacidade de apenas 46%, chegando a 73% por volta das 10h.

De acordo com o Rio+Saneamento, na Zona Oeste, o abastecimento de 22 bairros foram afetados, como Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba e Vila Kennedy(parte). O abastecimento retornará de forma gradativa, assim que o sistema Guandu estiver regularizado.



Já os bairros operados pela Iguá Saneamento que tiveram o abastecimento afetado são: Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia (Jacarepaguá), Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca (parcial), Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande e Vargem Pequena.



Em nota, a empresa informou que após a restauração do fornecimento pela Cedae, a expectativa é que o abastecimento nessas áreas seja completamente normalizado em 72 horas. No entanto, algumas regiões, especialmente aquelas consideradas pontas de rede, podem apresentar um prazo de retorno prolongado.



"A concessionária lamenta quaisquer transtornos e reforça que está trabalhando para minimizar os impactos caso seja necessário, disponibilizará caminhões-pipa, priorizando os locais emergenciais como hospitais e clínicas. A empresa reitera ainda a necessidade do uso consciente da água nesse período e permanece à disposição dos clientes, por meio da Central de Atendimento nos números 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp)", concluiu em comunicado.

Procurada, Águas do Rio esclareceu ainda que tanto o sistema Guandu, quanto o Acari, que são os principais produtores de água tratada da Capital e Baixada Fluminense seguem com a operação reduzida, o que impacta diretamente a distribuição de água realizada pela concessionária nestas regiões.



A redução do Sistema Guandu iniciou ainda no domingo (14), após a Cedae detectar alterações na qualidade da água bruta que é captada no Rio Guandu e processada na estação de tratamento, situada em Nova Iguaçu, um dos municípios mais atingidos pela forte chuva dos últimos dias. Responsável por 80% do abastecimento da Capital e Baixada, ele chegou a 19% da capacidade.



Já o Sistema Acari teve operação paralisada no sábado (13), também em decorrência da chuva. De acordo com a estatal, a medida emergencial foi adotada para controlar a qualidade da água captada nos mananciais que o compõem. No domingo (14), com a melhoria da qualidade da água em algumas represas, a operação de parte delas foi parcialmente retomada. Composto pelas represas São Pedro, Rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira, localizadas na Serra do Tinguá, o Sistema Acari produz água que é utilizada para o abastecimento de parte da Baixada Fluminense.



Ainda na Baixada Fluminense, em razão das chuvas, a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Japeri, sob gestão da Cedae, foi parcialmente paralisada na noite do último sábado (13) e totalmente interrompida na tarde do dia seguinte. Em função disso, o abastecimento em todo o município está suspenso.



Até o momento, as regiões afetadas são Rio de Janeiro (Centro e zonas Norte e Sul), Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti



"Neste período de grave impacto no abastecimento, a Águas do Rio orienta os seus clientes a fazer o uso consciente da água, adiando tarefas que demandem alto consumo, e reservando a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias. A empresa esclarece que o fornecimento será normalizado, de forma gradativa, após o restabelecimento integral da produção de água nos principais Sistemas Guandu e Acari, operados pela Cedae", disse em nota.