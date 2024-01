Frentista foi visto pela última vez na noite de sábado (13) quando saía do trabalho - Reprodução / Arquivo Pessoal

Frentista foi visto pela última vez na noite de sábado (13) quando saía do trabalho Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 15/01/2024 12:49 | Atualizado 15/01/2024 13:15

Rio - O frentista José Pedro Silva de Oliveira, de 63 anos, está desaparecido desde a noite de sábado (13), quando um temporal atingiu a Região Metropolitana do Rio. O rapaz saiu do trabalho, em Marechal Hermes, Zona Norte da cidade, por volta das 22h. Desde então, familiares não tiveram mais notícias.

De acordo com a cunhada do frentista, Elaine Monteiro, de 49 anos, com a rua alagada, José Pedro caminhou do posto em que trabalha na Rua Aurélio Valporto em direção ao ponto de ônibus com o intuito de ir para sua casa, no Morro Jorge Turco, em Coelho Neto. "O colega dele disse que ele achou que dava pra ir mesmo chovendo e dali pra lá, não apareceu mais. Estamos angustiados porque não temos nenhuma posição", contou em entrevista ao DIA.

A família já esteve em hospitais da Zona Norte e também procuraram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio, mas continuam sem respostas sobre o paradeiro do frentista. "Fui no IML ontem a noite, no Souza Aguiar, Salgado Filho, Getúlio Vargas, mas ainda não temos nada. A gente não pode falar que ele se afogou porque não temos certeza, enquanto há vida, há esperança", ressaltou.

Na manhã desta segunda-feira (15), a família do frentista esteve na 40ª DP (Honório Gurgel) para registrar o desaparecimento. "A gente tá na expectativa de encontrar ele, mas não temos certeza de nada, ainda não encontramos corpo, nem nada. Não dá pra afirmar se ele tá vivo ou morto, mas continuamos na esperança porque a esperança é a última que morre", disse Elaine.

Na noite em que desapareceu, José Pedro estava de uniforme do trabalho, uma mochila do flamengo com a carteira e documentos. A família procura o rapaz desde a manhã de domingo (14) quando ele não retornou à residência e nem ao local de trabalho.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade às investigações. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para localizá-lo.

