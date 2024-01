Proprietário do mercado na Fazenda Botafogo já começou a comprar mercadorias para reabrir - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 14:18 | Atualizado 15/01/2024 15:10

Rio - A segunda-feira (15) de Anderson Monteiro Natalino, de 45 anos, foi de contabilizar prejuízos após o temporal que atingiu o Rio de Janeiro no fim de semana. O mercado em que ele é proprietário, na Fazenda Botafogo, na Zona Norte, ficou totalmente alagado e os produtos para venda e maquinário foram perdidos. Sem seguro das mercadorias, o homem esteve no estabelecimento na manhã de hoje para fazer a limpeza e conseguir reabrir ainda nesta semana.

De acordo com Anderson, havia funcionários no Rede New Market quando o alagamento começou. Eles conseguiram tirar alguns equipamento eletrônicos, mas precisaram deixar o estabelecimento, porque a água atingiu a altura de 1,80 m em aproximadamente uma hora. A estimativa é de que, com a perda de 90% das mercadorias, além de maquinário e da parte elétrica, o prejuízo é de cerca de R$ 500 mil. Dono do mercado há 12 anos, ele lamentou que a cada nova chuva, comerciantes e moradores enfrentem inundações e percam bens.

"Há 12 anos que acontece e essa foi a mais forte. Em 2013, teve uma (inundação) parecida, nas outras, (a água) entrou 1 metro, 70 cm, mas essa foi 1,80m aproximadamente. O Poder Público, Prefeitura e o Estado sabem o que acontece e ficam enxugando gelo, desentupindo bueiro, quando o problema é o Rio Acari que transborda. E a minha loja ainda fica a 1,20 m do nível da rua. Não tem muito o que fazer, seguro não se faz, porque a seguradora sabe que é rotineiro, só o Estado e a Prefeitura que não", desabafou o comerciante.

Em vídeos enviados ao DIA, é possível ver os produtos revirados e boiando na água que invadiu o estabelecimento. Por conta da limpeza, Anderson precisou utilizar caçambas de lixo e entulho para descartar o material perdido, o que atraiu a população para o local. Moradores chegaram a brigar pelos alimentos, que estavam impróprios para o consumo, mas não invadiram o mercado. "Eu joguei (as mercadorias) na caçamba e eles saquearam na caçamba, mas na loja não teve nada".

O propietário contou que já começou a comprar produtos para o estabelecimento e espera conseguir reabrir entra as próximas quinta (18) e sexta-feira (19), com 10% de mercadoria. "Eu já estou começando a comprar, para chegar a tempo, porque não adianta abrir sem mercadoria. Tem 33 famílias (de funcionários) que dependem de mim", lamentou Anderson, que já tentou mudar o mercado de local. "Eu já procurei (outro lugar) e não encontro".

Temporal provoca mortes e deixa desaparecidos



temporal do fim de semana provocou as mortes de 12 pessoas. Na Zona Norte do Rio, um homem identificado apenas como Geraldo, de cerca de 59 anos, foi vítima de um desabamento causado por um deslizamento de terra, na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque. Em Acari, Marli Zeferino Alves, 77, possível vítima de afogamento, foi localizada sem vida na Rua Matura. Já em Costa Barros, Terezinha do Carmo Cassimiro, 55, sofreu um soterramento, na Estrada de Botafogo.

Em Nova Iguaçu, uma mulher de aproximadamente 50 anos, ainda não identificada, foi encontrada morta em um rio próximo à Rua General Rondon, e Marcus Aurelio Laponte Alampi, 53, morreu afogado na Rua Patricia Cristina, em Vila São Luis. Na região de Comendador Soares, próximo à passarela da Rua Bernardino de Melo, Vanderlei Rodrigues Alves, de 53 anos, foi localizado sem vida pelos bombeiros, com sinais de afogamento.



Em Duque de Caxias, também ocorreram as mortes de Marcos Aurelio Aguiar Cotias, 53, na Rua Marquês de Paranaguá, e de Paulo César Oliveira Fernandes, de 59 anos, na Rua Dona Alice Viterbo, em São Bento, por descarga elétrica. Em Belford Roxo, houve ainda confirmação da morte de Andre Cardoso de Aguiar, 52, por afogamento, na Rua Parecis, em Andrade de Araújo.

Já em São João de Meriti, Antonio Caetano Cordeiro, de 64 anos, sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza e Sergio Carlos Monteiro da Silva, de 57 anos, foi vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte. O 12º corpo foi encontrado em São Matheus, também no município. A vítima estava desaparecida e foi reconhecida por uma foto pela família, que está a caminho do Instituto Médico Legal (IML). A informação foi confirmada pelo governador Claúdio Castro, que retornou de férias nesta segunda-feira.

Além dos mortos, o Corpo de Bombeiros realiza buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, desaparecida desde a noite de sábado (13), quando o veículo em que ela estava caiu no Rio Botas, que transbordou durante as fortes chuvas em Belford Roxo. Segundo familiares, ela e o marido voltavam de uma festa, quando o carro deles foi arrastado. Outra vítima da tempestade, Jackson da Silva, também está desaparecido. De acordo com parentes família, ele havia sido levado por uma enxurrada no Complexo Chapadão, em São João de Meriti.

* Colaborou Renan Areias