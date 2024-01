Fuzil, drogas, balança de precisão e materiais de preparo são apreendidos pela polícia em Angra dos Reis - Reprodução / @pmerj

Fuzil, drogas, balança de precisão e materiais de preparo são apreendidos pela polícia em Angra dos ReisReprodução / @pmerj

Publicado 15/01/2024 14:59

Rio - A Polícia Militar apreendeu um fuzil e grande quantidade de drogas, nesta segunda-feira (15), no Sertãozinho do Frade, em Angra do Reis, na Costa Verde.

Na ação, realizada por policiais do 33º BPM (Angra dos Reis), também foram encontradas duas balanças de precisão e materiais para preparo de entorpecentes.

O caso encaminhado à 166ª DP (Angra dos Reis).