Bombeiros fazem busca por mulher desaparecida no Rio Botas em Belford Roxo após enchentes no fim de semana, nesta Segunda-feira (15). - Pedro Ivo/Agência O Dia

Bombeiros fazem busca por mulher desaparecida no Rio Botas em Belford Roxo após enchentes no fim de semana, nesta Segunda-feira (15).Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 15:02

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou que vai ligar para o presidente Lula ainda na tarde desta segunda-feira (15) para pedir prioridade nas obras do Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O Rio transbordou durante as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana durante o fim de semana. As obras estão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e atendem mais de 5 municípios. "São R$ 730 milhões e essa obra tem que ser prioridade", afirmou Castro.

O governo Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também serão notificados sobre a BR- 040. O governador ressaltou que a "situação da nova subida da serra e BR-040 tem que ser resolvida. Impossível ter bolsão por tanto tempo em frente a um hospital importante como o Adão Pereira Nunes".

Cartão Recomeçar

O governo do estado vai distribuir, por meio das prefeituras, o cartão Recomeçar no valor de R$ 3 mil por família. A burocracia deve ser finalizada até esta sexta-feira (19) para que as prefeituras distribuam o auxílio na próxima semana para os mais de 500 desabrigados e desalojados. Cláudio Castro afirmou que a elegibilidade para ter acesso ao benefício será rigorosa.