Bar da Alcione, localizado no Casa Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do RioReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 15:13

Rio – O Tribunal de Justiça do Rio determinou que o Bar da Alcione, no Casa Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, seja lacrado. O valor da multa diária por descumprimento subiu para R$ 10 mil. A decisão do desembargador André Luiz Mançano Marques, publicada no dia 11 de janeiro, aceitou um recurso apresentado pela própria cantora. O embate jurídico entre a artista e os proprietários acontece desde outubro de 2023, por suposta quebra de contrato.

Em dezembro, o magistrado já havia determinado que os donos parassem imediatamente de utilizar o nome e a imagem de Alcione. Na ocasião, ficaram proibidos propagandas que vinculassem ela ao empreendimento.

O DIA tentou contato com o Bar da Alcione, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.