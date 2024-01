Governador convocou reunião após chuvas matarem doze pessoas no Rio - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 16:48 | Atualizado 15/01/2024 16:59

Rio - O governador Cláudio Castro se reuniu, nesta segunda-feira (15), com as secretarias e órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, para mitigar o efeito das chuvas na população da Zona Norte e Baixada. Em coletiva de imprensa concedida após a reunião, o governador afirmou que a prioridade do estado é a limpeza das ruas atingidas. O governador determinou a criação de um grupo de acompanhamento de gastos para agilizar o atendimento aos municípios atingidos pelas chuvas do último fim de semana com as demandas locais, como aquisição de maquinários.

"Esse ano a gente está passando por essa nova realidade com o El Niño. Infelizmente esse é o nosso novo normal. Por isso o estado e as cidades têm que ser cada dia mais resilientes. A gente tem que trabalhar cada dia mais na questão da prevenção. A prioridade nesse momento é a limpeza das cidades, das ruas. A nossa Secretaria Estadual de Saúde está em contato com todos os municípios para promover o abastecimento de UPAs, postos de saúde, clínicas da família. Essa limpeza é fundamental sobretudo para evitar que vetores espalhem doenças", afirmou o governador.

Para a limpeza, o governo enviou quase cem máquinas para a Baixada Fluminense, como tratores e caminhões. Castro acrescentou que esse procedimento é acionado desde outubro de 2020, quando foi criado o Comitê Permanente das Chuvas. "Só esse ano, a gente tem mais de R$ 1,6 milhão previstos para empenhar em situações de prevenção. A gente tem investido pesado em contenção de encostas, limpeza de rios, obras de infraestrutura, que façam com que a gente não tenha mais situações de enchente", disse Castro.

"É óbvio, que com essa nova realidade, uma chuva de quase 300 milímetros em 24 horas, correspondente ao que era previsto pra um mês inteiro, com certeza teremos alagamentos. Mas, quando trabalhamos na prevenção e chegamos rápido para ajudar as pessoas, eu não tenho dúvida que a gente consegue cada dia mais diminuir o impacto dessa tragédia na vida das pessoas", defendeu.

Castro retornou das férias em Orlando, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira e chegou às 10h30 no Centro Integrado de Comando e Controle. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar, também participou da reunião.

"Nos solidarizamos com os familiares das 12 vítimas que temos até agora e continuamos nas buscas. Apesar dos avanços, quando ainda tem pessoa que perde a vida por conta das chuvas, temos compromisso de continuar evoluindo para que ao fim da gestão, a gente possa entregar um estado com mais resiliência e apoio à população do que a gente pegou", afirmou o governador.

Castro defendeu a união entre os governantes dos diferentes entes federativos para mitigar o efeito das chuvas na população. "Agora é união. Não existe chuva do presidente, chuva do governador ou chuva do prefeito. A chuva é uma só. Temos que trabalhar juntos para que a gente possa mitigar os efeitos dela na população e em seguida trabalhar muito na infraestrutura", afirmou. O governador determinou uma ação conjunta das pastas para seguir monitorando em tempo real as ações e resultados em cada cidade.

Desde sábado, os bombeiros realizaram 268 salvamento: 118 no Rio de Janeiro, 79 em Belford Roxo, 45 em Nova Iguaçu, 11 em Mesquita, 7 em Nilópolis, quatro em São João de Meriti, dois em Seropédica e dois em Duque de Caxias. Nas últimas 24 horas foram 186 atendimentos.

Pontos de alagamento

Nos municípios do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu não há mais registro de ponto de alagamento na tarde desta segunda-feira. Em Nilópolis, há seis pontos de alagamento, em Duque de Caxias 18, em Belford Roxo, 10.

O governo prometeu agilizar a entrega do Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, à população prejudicada pelo temporal. O benefício cobre despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. Ele é destinado às famílias em vulnerabilidade após desastres naturais e que perderam móveis e eletrodomésticos ou que tiveram o imóvel danificado. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos estão nos municípios prestando assistência técnica às prefeituras, responsáveis pelos cadastros. A previsão é começar a liberar os recursos até a próxima semana.



Castro também afirmou que vai pedir ao presidente Lula prioridade nas obras do Rio Botas por meio do Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção a Desastres. No total, o Estado do Rio enviou 84 projetos para análise do governo federal, somando R$ 6,9 bilhões.

Governador vai à Justiça por solução para a BR 0-40



O governador Cláudio Castro afirmou que vai notificar o Ministério do Transporte e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para cobrar uma solução urgente para a concessionária Concer resolver a situação da BR-040, impactada por alagamento na pista. O Estado também vai mover uma ação contra a empresa.



"É inadmissível que uma rodovia crucial para a mobilidade do estado fique tanto tempo interditada pela incompetência da concessionária. Mesmo com um enorme bolsão de água, não levaram nenhuma bomba para escoar", disse o governador. "É revoltante que a Concer tenha demorado tanto para fazer esse atendimento", criticou.



R$ 4,3 bilhões em obras e ações



Para prevenir e combater desastres naturais, desde 2021, o Governo do Estado está investindo, por meio do PactoRJ, R$ 4,3 bilhões em obras e projetos pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU (R$ 3,8 bilhões), além de ações do Limpa Rio (R$ 550 milhões). São 1,9 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas, obras de micro e macrodrenagem pluvial e outras melhorias para garantir a segurança da população.



"É importante também a ajuda das prefeituras e da própria população para que não sujem os rios. Não deixem resíduos sólidos e despejos de obras nas ruas", solicitou.



Vítimas



O Corpo de Bombeiros segue no monitoramento e salvamentos com 2,4 mil militares e apoio de drones, aeronaves, cães farejadores, especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos. As chuvas fizeram 12 vítimas fatais. A corporação realiza as buscas por mulher desaparecida após queda de veículo no Rio Botas, em Belford Roxo.