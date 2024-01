Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira (15) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 15/01/2024 12:30 | Atualizado 15/01/2024 17:43

Rio – Após um fim de semana com chuvas intensas no Rio de Janeiro , a previsão para os próximos dias indica um tempo melhor. Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições nesta segunda-feira (15) serão marcadas pelo aumento da temperatura, entre 21ºC e 36ºC. O céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva rápidas e isoladas durante a tarde.

Para a madrugada e a manhã desta terça-feira (16), não há previsão de chuva e o céu deve ficar claro a parcialmente nublado. A temperatura se manterá estável, com mínima de 22ºC e máxima de 36ºC. Segundo o sistema, o tempo ficará da mesma forma na quarta-feira (17), com mínima de 23ºC e máxima de 38ºC, também sem chuva.

Na quinta-feira (18), as chuvas voltam com pancadas isoladas a partir da tarde. A temperatura apresenta um declínio, entre 22ºC e 31ºC, e o vento, moderado a forte. Na sexta-feira (19), o tempo ficará nublado a encoberto, com chuva fraca e moderada com mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.



11 mortes foram registradas por causa das chuvas

As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro neste fim de semana deixaram reflexos que podem ser sentidos até a manhã desta segunda-feira (15). Até o momento, foram registradas 11 mortes devido às chuvas, sendo oito na Baixada Fluminense.

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , o Rio Botas transbordou e ocasionou enchentes em bairros como Santa Amélia, Piam, Santa Maria, Xavantes e Recantus. Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, estava em veículo que caiu no rio e está desaparecida. A prefeitura de Duque de Caxias informou que a cidade recebeu a maior concentração de chuva de sua história.

A Rodovia Washington Luiz ainda operava com faixa reversível no sentido Região Serrana. Segundo a Concer, concessionária responsável pela BR-040, o trânsito apresentava seis quilômetros de extensão por volta das 7h30.