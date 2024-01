Avenida Brasil ficou alagada nos dois sentidos, na altura de Irajá, na Zona Norte do Rio, e foi interditada - Reprodução

Avenida Brasil ficou alagada nos dois sentidos, na altura de Irajá, na Zona Norte do Rio, e foi interditada Reprodução

Publicado 15/01/2024 16:58

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) informou, no início da tarde desta segunda-feira (15), que a cidade do Rio e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, não possuem mais pontos de alagamentos após o temporal que atingiu os municípios no final de semana

De acordo com Castro, ainda há seis pontos de alagamentos em Nilópolis, 18 em Duque de Caxias e 10 em Belford Roxo. Até o momento, 12 pessoas morreram e duas estão desaparecidas no estado em decorrência da chuva. O número de desabrigados e desalojados está estimado entre 500 e 600 pessoas.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) informou nesta segunda-feira (15) que equipes do Corpo de Bombeiros estão monitorando as precipitações em todo o estado para prevenir e minimizar qualquer dano realizado pela chuva. De sábado (13) até a tarde desta segunda, foram registrados mais de 340 salvamentos relacionados às chuvas em todo o estado.

Nas últimas 24 horas, os bombeiros atenderam cerca de 100 ocorrências referentes a salvamentos de pessoas, inundações/alagamentos, cortes de árvores e desabamentos/deslizamentos.



A Operação do Corpo de Bombeiro para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.

Aumento no número de mortos

O Governo do Rio confirmou, nesta segunda, que houve um aumento no número de mortes em decorrência da chuva no estado. Atualmente, são 12 óbitos. A última vítima foi Sérgio Carlos Monteiro da Silva, de 57 anos, que teve seu corpo encontrado no bairro São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele, que estava desaparecido desde a noite de sábado (13), foi reconhecido pela família por uma foto.

Um homem e uma mulher seguem desaparecidos. Segundo familiares, Jackson da Silva foi levado por uma enxurrada no Complexo Chapadão, na Zona Norte do Rio. Já Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, desapareceu após o carro em que estava no Rio Botas, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As buscas pelos dois continuam nesta segunda.

Saiba quem são os 12 mortos:

- André Cardoso de Aguiar (52 anos) foi encontrado morto na Rua Parecis, em Andrade de Araújo, bairro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



- Antônio Caetano Cordeiro (64 anos): sofreu uma descarga elétrica na Rua Neuza, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Marcos Aurélio Aguiar Cotias (53 anos): morreu após sofrer descarga elétrica na Rua Marquês de Paranaguá, no bairro Campos Elyseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Marcus Aurélio Loponte Alampi (53 anos): vítima de afogamento na Rua Patrícia Cristina, no bairro Vila São Luís, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Marli Zeferino Alves (77 anos): vítima de afogamento na Rua Maturá, em Acari, na Zona Norte do Rio.



- Paulo César Oliveira Fernandes (59 anos): morreu por descarga elétrica na Rua Dona Alice Viterbo, no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



- Sérgio Carlos Monteiro da Silva (57 anos): vítima de afogamento na Rua Pinto Duarte, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



- Terezinha do Carmo Cassimiro (55 anos): vítima de soterramento na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte.



- Vanderlei Rodrigues Alves (53 anos): morreu afogado nas proximidades da passarela que atravessa a Rua Coronel Bernardino de Melo, no bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



- Homem identificado apenas como Geraldo (aproximadamente 59 anos): morreu soterrado na Rua Moraes Pinheiro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.



- Mulher não identificada (aproximadamente 50 anos): morreu afogada e seu corpo foi encontrado encontrada na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Suporte a desalojados e desabrigados



O Governo do Rio garantiu que vai distribuir, por meio das prefeituras, o cartão Recomeçar no valor de R$ 3 mil por família afetada pelas chuvas. Cláudio Castro afirmou que a burocracia deve ser finalizada até sexta-feira (19) para que as prefeituras distribuam na próxima semana o auxílio. Castro afirmou que a elegibilidade para ter acesso ao benefício é rigorosa.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, anunciou nas suas redes sociais que irá antecipar o pagamento do Bolsa Família de todos os locais atingidos pela chuva no Rio e que estão com decretos de calamidade para essa quinta-feira (18).