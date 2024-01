Ele já possuía outras três anotações criminais - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 15/01/2024 17:14

Rio - Um homem foragido da Justiça foi preso, nesta segunda-feira (15), através do sistema de reconhecimento facial embutidos nas câmeras de policiais militares, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas do ano de 2020.

De acordo com a PM, agentes do do 19° BPM (Copacabana) realizam a prisão com o auxílio do software, enquanto o suspeito caminhava pela orla da praia de Copacabana. Ele já possuía outras três anotações criminais pelas praticas de porte ilegal de arma de fogo, injúria e resistência à prisão.

O suspeito foi conduzido à 13ª DP (Ipanema) onde o mesmo permaneceu preso.

Prisão por tentativa de homicídio

No Réveillon, um outro foragido da Justiça foi preso quando tentava passar a virada na orla de Copacabana . Ele foi identificado pelo software em um bloqueio policial na esquina das Ruas Miguel Lemos com Av. Atlântica enquanto tentava acessar a faixa de areia. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto desde março por tentativa de homicídio.

Ele foi foi conduzido à 13ª DP (Copacabana), onde permaneceu preso.

Erro no reconhecimento

O argentino Silvio Gabriel Juarez, de 54 anos, preso após ser identificado como um foragido da Justiça pelo sistema de reconhecimento facial em Copacabana, na Zona Sul, foi solto após audiência de custódia . De acordo com a decisão, o mandado de prisão que justificou sua detenção já havia sido revogado.

A determinação para soltura veio do juiz Bruno Rodrigues Pinto. Segundo o magistrado, o juízo do processo original que condenou Silvio pelo crime de furto, em 2020, extinguiu sua pena, pois o mesmo já cumpriu o que havia sido determinado na época. Por isso, a prisão do argentino se tornou ilegal e um alvará de soltura foi expedido.

A prisão de Silvio foi realizada por agentes do Copacabana Presente no último dia 2. Os policiais chegaram até o homem a partir do alerta emitido pelo sistema de reconhecimento implementado no bairro, que indicando a presença do argentino na Praça Almirante Júlio de Noronha.

A informação sobre a localização, inclusive com as imagens do homem, foi repassada às unidades e chegou aos agentes do Segurança Presente que estavam próximos do local e realizaram a prisão, minutos após a emissão do alerta.

Silvio está no Brasil desde 2014 e tem cinco anotações criminais por furto, roubo e tráfico de drogas. A primeira detenção foi em 2016, mas foi a prisão por envolvimento no furto a um supermercado, em Botafogo, que o levou a ser condenado, em 2020, pela 5ª Vara Criminal do Rio.