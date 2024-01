PMs do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) refoçam policiamento durante megablocos - Reprodução

Publicado 21/01/2024 20:11

Segundo a PM, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) também recolheram 11 garrafas de bebidas, um espelho, dois guarda-chuvas, um aerossol, um isqueiro e um álcool em gel durante as fiscalizações deste domingo.

No sábado, ao longo da Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, houve a apreensão de lâminas de barbear, uma lata de linha de pipa, um isqueiro, dois cabos de vassoura e um cano de tamanho médio.



Neste ano, a corporação utiliza o sistema de videomonitoramento em tempo real com reconhecimento facial nos megablocos de Carnaval, além dos pontos de interceptação e revista com detectores de metais. Ao todo, 1.400 policiais trabalharam durante os desfiles dos megablocos.

A PM também montou grades ao longo da Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro, com 26 pontos de interceptação e revista com 250 detectores de metais sendo utilizados pelos policiais. Objetos perfucortantes e garrafas de vidro são proibidas na área dos desfiles dos blocos.

Além do 5º BPM (Praça da Harmonia), unidades como as Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o Regimento de Cavalaria Enyr Cony dos Santos (RCECS) também trabalham no patrulhamento durante os desfiles.