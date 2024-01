Carrossel de Emoções abre alas dos megablocos no pré-Carnaval - Renan Areias / Agência O Dia

Pioneiro na fusão entre funk e Carnaval, o Carrossel de Emoções promete criar memórias inesquecíveis, mergulhando em uma experiência única que mescla a nostalgia dos anos 2000 com a vibrante energia pop. O bloco estreou nas ruas em 2012, na Praia do Pepe, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em 2023, passou a fazer parte do circuito de megablocos e já contou com participações de Thiago Abravanel, Pocah e homenageou a cantora Preta Gil. Rio - Três semanas antes do Carnaval , os blocos já começaram a sair pelas ruas da cidade , na manhã deste sábado (20). A apresentação do Carrossel de Emoções no Centro do Rio, por exemplo, marca o primeiro desfile do circuito de megablocos. Buscando valorizar a autêntica cultura carioca, a festa mistura diversos gêneros musicais, como funk, rap e samba, resultando em um estilo inovador.Pioneiro na fusão entre funk e Carnaval, o Carrossel de Emoções promete criar memórias inesquecíveis, mergulhando em uma experiência única que mescla a nostalgia dos anos 2000 com a vibrante energia pop. O bloco estreou nas ruas em 2012, na Praia do Pepe, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em 2023, passou a fazer parte do circuito de megablocos e já contou com participações de Thiago Abravanel, Pocah e homenageou a cantora Preta Gil.

Moradora da Ilha do Governador, na Zona Norte, a administradora Manuela Gomes, de 35 anos, acordou cedo para festejar o primeiro megabloco do Carnaval de rua 2024. "Carioca da gema, nascida e criada aqui no Rio. Eu vim nesse bloco ano passado e estou voltando, porque eu gostei muito. Final de semana do pré-Carnaval estou curtindo e no Carnaval vou estar também. Eu acho que é tanto problema na vida do carioca, que a gente merece se distrair, desligar do trabalho e se jogar. Temos que brilhar. Carioca é isso: brilho e descontração", relatou.

Neste ano, as fantasias incrementadas deram lugar ao brilho do glitter espalhado pelo corpo. No desfile do Carrossel de Emoções, o DIA flagrou diversos foliões com roupas brilhosas, brincos exóticos e trajes criativos, feitos com tecido de paetê.

O designer Ítalo Beliz, de 29 anos, é gaúcho, mora no Rio de Janeiro há quatro anos e contou que adora o Carnaval carioca. "É o segundo ano que eu venho e sempre fui apaixonado por Carnaval. E vamos ser sinceros: o Carnaval daqui é diferenciado. Acho que o desse ano vai ser melhor que o ano passado, por conta do tempo e tenho a impressão que vai estar mais cheio também", disse.

Tocando sucessos como "Nosso Sonho" e "Rap do Salgueiro", o bloco ainda terá a participação especial de MC Andinho. Lançado por DJ Malboro, o artista estourou no início da carreira com "Corpo Nú", um funk melody que atravessou gerações, assim como "Já é Sensação", assinada por Dennis DJ, Latino, Malboro e Andinho.

O cantor e sócio-fundador do Carrossel de Emoções, Fernando Guina, disse ao DIA sobre o repertório musical da festa. "Nosso 12º desfile no Rio e 2º ano no circuito de megablocos. É muito bacana fazer parte dessa festa que é tão incrível. Nossa expectativa é imensa, vamos receber muita gente e fazer muito funk da antiga. O Carrossel é uma banda de musicas dos anos 90 e 2000, focado no funk. Mas também trouxemos axé, sertanejo e pop rock da época. Faremos história", celebrou o cantor.

Para saber onde encontrar o seu bloco favorito da pré-folia, basta baixar o app Blocos Rio 2024, disponível em todas as plataformas digitais. No aplicativo, é possível encontrar todos os blocos do Carnaval Rio 2024, com data, horário e percurso completos. Ou visite o site , que reúne também o calendário dos desfiles, notícias e mais informações sobre o Carnaval de rua.

Jefferson Reis, de 46 anos, levou a esposa e os filhos para curtir o Carrossel de Emoções. "Há oito anos, a gente costuma vir em todos, desde quando minha filha tinha 16 anos. Os últimos dois anos foram os melhores, porque concentrou aqui na Primeiro de Março e ficou mais seguro. A gente chega cedo para se divertir, não tem confusão e nem nada. Amamos Carnaval e blocos. Não tem nada melhor, sempre nos organizamos e fazemos uma programação agendada para poder curtir. Por mais que seja cansativo, Carnaval é uma vez por ano", completou.



Uma das produtoras do Carrossel de Emoções, Delma Barbosa, de 59 anos, contou sobre a expectativa dos organizadores. "A gente quer fazer um Carnaval muito alegre e vamos mostrar para as pessoas que os blocos de rua do Rio são os melhores do mundo. 2024 é o nosso ano. O Carrossel de Emoções vem trazer as músicas que tocaram no coração no ano 2000. Vamos ter muito funk, pagode, samba e charme", comemorou.

Sócia da Bendita, realizadora do megabloco, Natália Guimarães explicou sobre a festa que prepararam. "Estamos com a expectativa de uma festa linda, com mais de 40 mil foliões que vão curtir toda a energia dos anos 2000. O Carrossel de Emoções traz, com tanta alegria, funk e os melhores hits da época. Será um prazer abrir o circuito de megablocos no Centro da Cidade Maravilhosa", disse.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura do Rio preparou um grande esquema para os desfiles de sábado e domingo (21). Serão montados dois pontos de hidratação no Centro: um na Rua Primeiro de Março, em frente ao Tribunal de Justiça e outro na Rua Araújo Porto Alegre, para o desfile dos blocos Carrossel de Emoções e Chá da Alice. Ao todo, serão distribuídos 30 mil litros de água gelada, o que equivale a 150 mil copos de 200 ml.

Aline Baptista, de 53 anos, foi para o bloco com sua mãe Norma Castanheira, de 86. "É a primeira vez que a gente vem no Carrossel de Emoções. Moramos em Niterói e todo ano a gente vem nos megablocos daqui. As vezes sai de um e vai pra outro. O Carnaval aqui é muito diferenciado: popular, democrático, além de ser tranquilo", disse a professora de Educação Física. "Eu não fico cansada, porque tomo Dorflex: já tomei um de manhã, no meio do bloco tomo outro e quando chegar em casa boto o pé pra cima", contou a aposentada.

Cedae vai reforçar a hidratação dos foliões

A Companhia vai montar postos de hidratação nos principais megablocos da cidade, como o Carrossel de Emoções. As ações de sábado e domingo serão feitas em dois pontos fixos, sinalizados com balões personalizados da Cedae. Duas tendas ficarão localizadas no Palácio Tiradentes, na Rua São José, no Centro.

A estrutura contará com um caminhão-pipa, com 10 mil litros de água potável, e 40 bombonas para matar a sede dos foliões. Cerca de 15 aguadeiros, colaboradores da Companhia que servem água gelada gratuitamente, ficarão próximos aos postos de hidratação.



Já na dispersão, na Praça do Expedicionário, próximo à Avenida Presidente Antônio Carlos, mais duas tendas com 40 bombonas de água e um caminhão-pipa ficarão à disposição durante os dois dias.