Dan Miranda, cantor da banda Ara Ketu - Yuri Sosi @yuri.sosi - Divulgação

Dan Miranda, cantor da banda Ara KetuYuri Sosi @yuri.sosi - Divulgação

Publicado 20/01/2024 12:41

A banda Ara Ketu segue se preparando para o Carnaval 2024. Faltando menos de 20 dias para a folia, Dan Miranda apresentou a aposta do Ara para a folia, a música “Malemolência”.



E a apresentação foi de forma inusitada. Durante a madrugada deste sábado (20), o Ara Ketu se apresentou no Cabofolia, micareta do Rio de Janeiro, e Dan fez o ator Yuri Marçal cair na dança com o hit em cima do trio elétrico.



Dan Miranda apresentou a dancinha da música, que chegará às plataformas digitais no dia 26 de janeiro. "Esse será o nosso primeiro lançamento do ano. Malemolência tem a cara da Bahia e o swing do Ara Ketu", disse Dan, que já conquistou o prêmio de música do Carnaval com "Ziriguidum".



O cantor também comentou a amizade com Yuri Marçal, que curtiu a micareta no trio elétrico. "O Yuri foi uma pessoa que surgiu para o Ara na pandemia da covid-19. A gente assistia as lives dele e, a partir daquele momento difícil, nos tornamos amigos virtuais e, depois, na realidade. Fiquei muito feliz de receber um dos maiores atores do país aqui", completou Dan Miranda.