Baianas da Unidos da Barra da Tijuca no último desfileDivulgação

Publicado 20/01/2024 12:33

Rio - A Unidos da Barra da Tijuca realiza neste domingo (21), a partir das 15h, mais um ensaio técnico com a presença dos segmentos e componentes que irão defender o enredo "Encontro das Águas", no dia 13 de fevereiro, em busca da vaga para a Sapucaí no desfile de 2025. O tema está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Plínio Santos.

A escola da Série Prata, fundada há cinco anos, firmou parceria com o shopping Uptown, local onde os ensaios serão realizados como parte da programação do já tradicional "Samba na Calçada", que acontece semanalmente no estacionamento.

No esquenta para o treino, uma roda de samba com o Brasilerô, Ciraninho, Alex Ribeiro, Flavia Saolli e Aluísio Machado agita o público. A entrada é franca e a classificação livre.



O Uptown fica na Avenida Ayrton Senna, 5.500, na Barra.