Publicado 19/01/2024 16:05

Rio - O Carnaval de rua do Rio estreia o circuito de megablocos neste fim de semana e promete animar foliões de todas as idades e gostos musicais. Do funk ao axé, sem esquecer o samba, as tradicionais marchinhas e até o sertanejo!

Ao todo serão 26 blocos no fim de semana, além do ensaio técnico na Sapucaí da Paraíso do Tuiuti e Salgueiro, no domingo, 21, a partir de 20h30.



O megabloco Carrossel de Emoções inicia a folia neste sábado, 20, feriado de São Sebastião, com concentração a partir das 7h na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. Além dos tradicionais funks antigos e melody, o bloco promete agitar o público com pop, rap, pagode, sertanejo e axé durante as cinco horas de circuito.



MC Andinho, sucesso nos anos 90 com o funk "Corpo Nu" é uma das participações especiais confirmadas.



O Bloco Chame Gente desfila pela orla de São Conrado, na Zona Sul, às 9h, em homenagem ao baiano Armandinho, idealizador do trio elétrico, que estará presente para celebrar seus 60 anos de carreira. Alexandre Peixe lidera o trio com um repertório variado que inclui sucessos próprios e clássicos nacionais.



Os pequenos foliões também poderão se divertir no infantil Sorvetada Gigantes da Lira, a partir das 10h na Praça Jardim Laranjeiras.



A Grande Tijuca será animada pelos blocos Nem Muda Nem Sai De Cima, que começa às 16h na Avenida Maracanã, Que Bloco é Esse?, que concentra às 13h e o Seu Kuka e eu do Grajaú, a partir das 16 horas.



A principal atração de domingo, 21, é o Bloco Chá da Alice, que traz Daniela Mercury estreando no Carnaval carioca. O bloco desfila na avenida 1º de Março, no Centro, com concentração a partir das 7h da manhã.



A Riotur disponibilizou o app Blocos Rio 2024, em todas as plataformas digitais, onde os foliões conseguem visualizar a agrenda com a programação de todos os blocos do Carnaval Rio 2024, com data, horário e percurso completos. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização.

Também é possível visualizar o calendário completo no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne todas as informações do Carnaval de Rua Rio 2024.



Esquema operacional e reforço

Para o público dos megablocos não sofrer com o calor serão montados dois pontos de hidratação: um na rua Primeiro de Março, em frente ao Tribunal de Justiça e outro na Rua Araújo Porto Alegre. Ao todo serão distribuídos 30 mil litros de água gelada, o que equivale a 150 mil copos de 200 ml.



Os pontos contarão com 40 aguadeiros que servirão água ao longo do percurso dos blocos, e também terão dois caminhões pipa com 15 mil litros de água cada um e duas tendas para acomodação das bombas de água.

Dois postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde com capacidade para atender as principais urgências funcionarão na Praça Ana Amélia e no Largo da Carioca, no sábado e no domingo. Ambos serão equipados com macas e cadeiras de hidratação, além de um leito de suporte avançado. Ambulâncias estarão disponíveis para casos que necessitem de transferência para a rede hospitalar.

Ordenamento urbano

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) montaram operação especial de ordenamento urbano e de trânsito para os desfiles que aconteceram neste fim de semana, com efetivo de mais de 1.000 agentes. Eles atuarão nos ensaios técnicos das Escolas de Samba, no Sambódromo, e também nos desfiles de blocos que acontecerão em todas as regiões da cidade.

Trânsito e mobilidade

A CET-Rio montou esquema especial para os desfiles dos blocos que acontecerão em vários bairros: Centro, São Conrado, Ilha do Governador, Tijuca, Grajaú, Pedra de Guaratiba, Botafogo, Humaitá e Piedade.



A CET-Rio montou esquema especial para os desfiles dos blocos que acontecerão em vários bairros: Centro, São Conrado, Ilha do Governador, Tijuca, Grajaú, Pedra de Guaratiba, Botafogo, Humaitá e Piedade.

Equipes da CET-Rio, da Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas irão trabalhar a favor da fluidez do trânsito , manutenção dos cruzamentos livres, coibição do estacionamento irregular e atuação nos bloqueios.

O Centro de Operações Rio (COR) também terá monitoramento em tempo real toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido desde às 23h desta sexta-feira, 19 e sábado, 20.

Multa para quem fizer xixi na rua ou jogar lixo no chão

Cerca de 300 garis farão a limpeza da rua Primeiro de Março, no Centro, nos dois dias de desfile de megablocos.



Ao todo serão disponibilizados 600 contêineres na área de concentração e no percurso dos blocos para que o público possa fazer o descarte correto de seus resíduos. A Comlurb contará com 2 mil litros de essência de eucalipto concentrada - ano passado eram 800 litros -, para deixar os pontos de passagem dos blocos com cheiro mais agradável após a lavagem das vias com água de reuso.



Equipes do Lixo Zero estarão nas ruas e quem for flagrado pela fiscalização urinando em via pública será autuado no artigo 103 A, da Lei de Limpeza Urbana, e receberá uma multa no valor atual de R$ 773,65. Já quem for pego jogando pequenos resíduos nas ruas, como latas de bebidas, copos e garrafas descartáveis, guimbas de cigarro e pequenas embalagens de lanches, será multado em R$ 282,38, conforme o Art. 82.



Confira a programação deste fim de semana:



Sábado (20/1)



- Carrossel de Emoções - R. Primeiro de Março, 57 - Centro. Concentração: 7h

- Chame Gente - Av. Pref. Mendes de Morais, 900 - São Conrado. Concentração: 9h

- Os 20 de Ouro do Mestre Odilon - Estr. do Rio Jequiá, 482 - Zumbi. Concentração: 9h

- Bloco infantil Sorvetada Gigantes da Lira - Praça Jardim Laranjeiras. Concentração: 10h

- Novos 42 - R. Sacadura Cabral, 57 - Saúde. Concentração: 13h

- Que Bloco é Esse? - R. Oliveira da Silva, 11 - Tijuca - Concentração: 13h

- Bloco Big Bang - Praça Almirante Júlio de Noronho - Leme. Concentração: 14h

- Turma da Paz de Madureira - Av. Min. Edgard Romero, 81 - Loja 327 - Madureira. Concentração: 14h

- Gambarato - R. Vítor Meireles, 361 - Riachuelo. Concentração: 15h.

- Nem Muda Nem Sai de Cima - Avenina Maracanã, 838 - Tijuca. Concentração: 16h

- Seu Kuka e Eu do Grajaú - R. Barão de Mesquita, 1032 - Grajaú - Concetração: 16h.

- Tá Chegando a Hora - Rua Barros de Alarcão, 370 - Pedra de Guaratiba - Concentração: 16h

- Bloco da Treta - R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro. Concentração: 18h



Domingo (21/1)

- Chá da Alice com Daniela Mercury - Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - R. Primeiro de Março, 66. Concentração: 7h

- Só de Raiva - R. Pantoja, 403 - casa 1 - Acari - Concentração: 7h

- Hipnotizados - Avenida Vieira Souto, 298 - Ipanema - Concentração: 8h

- Bloco infantil Caminhadinha - Largo dos Leões - Humaitá - Concentração: 9h

- Bloco Só Caminha - Largo dos Leões - Humaitá - Concentração: 12h

- Pescador de Iusões - R. Oliveira da Silva, 11 - Tijuca - Concentração: 14h

- Amigos da Onça- Calçadão da Praia do Flamengo, 3 - Flamengo - Concentração: 15h

- Bloco das Divas - Av. Lúcio Costa 17.194 - Recreio dos Bandeirantes - Concentração: 15h

- Máfia do Pandolfi- Praia de Sepetiba, 1408 - Sepetiba - Concentração: 15h

- Cata-Latas do Grajaú - Praça Nobel, 14 - Grajaú - Concentração: 16h

- Xodó da Piedade - R. Mario Carpenter, 1576 - Piedade - Concentração: 16h

- Via Show da 13 - Rua Edgard Werneck, 1642 - Pechincha - Concentração: 16h

- Encantados - R. Morais e Vale, 2 - Centro - Concentração: 18h.



Ensaios técnicos na Sapucaí:



20h30 - Paraíso do Tuiuti

22h - Salgueiro



Entrada gratuita.