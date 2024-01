Viviane Araújo e Dudu Nobre - Anderson Borde / Agnews

Publicado 19/01/2024 09:39

Rio - Viviane Araújo, de 48 anos, compareceu a mais um ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. De vestido branco e acessórios de penas, a rainha de bateria da agremiação esbanjou beleza e boa forma no local. Como de costume, a mulher de Guilherme Militão também sambou muito e posou para fotos com fãs.

Além de Vivi, outros famosos participaram do ensaio, como o cantor Dudu Nobre, a atriz Carla Cristina, que interpretou Bruna na novela "Vai na Fé", e a musa da escola da Tijuca, Bianca Salgueiro, que está grávida de cinco meses.

A vermelho e branco será a terceira escola a entrar na Avenida, no domingo, 11 de fevereiro, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. O Salgueiro vai apresentar o enredo “Hutukara”, do carnavalesco Edson Pereira.