Lexa samba muito em ensaio da Unidos da Tijuca - Rogério Fidalgo/ AgNews

Publicado 18/01/2024 22:41 | Atualizado 18/01/2024 22:50

Rio - Lexa, de 28 anos, sambou muito no ensaio técnico de rua da Unidos da Tijuca, nesta quinta-feira (18), no Rio de Janeiro. A cantora, que é rainha de bateria da agremiação, mostrou seu talento e muito entrosamento com a equipe.

Para ocasião, Lexa apostou em um vestido curto azul com decote frontal e muito brilho. Em seus stories do Instagram, a cantora mostrou a preparação da sua maquiagem para o evento.

Neste ano, a Unidos da Tijuca vai levar o enredo "O Conto de Fados", dos compositores Julio Alves, Claudio Russo, Jorge Arthur, Silas Augusto, Chico Alves e D’sousa, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação vai falar sobre as lendas relacionadas à história de Portugal e será a penúltima escola a entrar na Avenida, no domingo de Carnaval.