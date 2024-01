Gabi Martins é musa da Vila Isabel - Rogério Fidalgo/ AgNews

Publicado 18/01/2024 10:59

Rio - Gabi Martins, de 27 anos, marcou presença no ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, realizado na noite desta quarta-feira, na Zona Norte do Rio. Musa da agremiação pelo terceiro ano consecutivo, a cantora e ex-BBB usou um look azul com franjas e chamou a atenção devido ao seu corpo sarado.

Após receber críticas sobre sua performance no Carnaval de 2022, Gabi fez bonito e mostrou muito samba no pé na ocasião. A loira, inclusive, tem feito aulas de samba com Mayara Lima, rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, para arrasar na Maquê de Sapucaí.

Outra musa que participou do ensaio foi Paula Bergamin. A paisagista escolheu um vestido inspirado em Beyoncé, com algumas adaptações como transparência nas laterais e a inclusão de franjas.

A Vila será a terceira escola a desfilar, na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, com a reedição do enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", de 1993. O samba leva a assinatura de Martinho da Vila.