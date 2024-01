Paolla Oliveira participa de ensaio da Grande Rio no Sambódromo - Reprodução de vídeo

Paolla Oliveira participa de ensaio da Grande Rio no SambódromoReprodução de vídeo

Publicado 18/01/2024 07:25

Rio - Paolla Oliveira, de 41 anos, brilhou durante o ensaio da Grande Rio, no Sambódromo, na noite desta quarta-feira. Rainha de bateria da agremiação, a atriz deu um show de samba no pé e atraiu todos os olhares devido a sua beleza e boa forma. Simpática, a namorada de Diogo Nogueira também fez questão de atender ao pedido de fotos dos fãs no local.

fotogaleria

Para a ocasião, Paolla apostou em um look dourado todo vazado. No Instagram, ela mostrou detalhes da produção. "Cuaraci, a origem desse dia, senhor do cocar de fogo, o Sol! Seja bem-vindo! Chegue grande pra iluminar as trevas, fertilizar o solo. Impulso de vida, vitalidade, mente consciente. O astro rei é o núcleo da nossa alma, a mais íntima natureza do ser humano, a natureza de nossa força interior. Vem pra queimar a nossa carne de carnaval! Mas que seja lembrado, meu rei, vamos queimar lado a lado, que daqui quem vos fala é a Rainha!", escreveu na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu uma chuva de elogios. "Maravilhosa", disse Grazi Massafera. "Deusa", afirmou Camila Pitanga. "Que mulher incrível e inspiradora", reagiu Mileide Mihaile.

Campeã em 2022, a Grande Rio apresentará na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)