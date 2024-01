Juliana Souza participa de ensaio de rua da União da Ilha - Adriano Reis/ Divulgação

Publicado 18/01/2024 09:14 | Atualizado 18/01/2024 09:14

Rio - Juliana Souza compareceu a mais um ensaio de rua da União da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Rainha de bateria da escola, a beldade usou um vestido de malha transparente com mais de cinquenta mil cristais para cair no samba.

Na ocasião, Juliana recebeu o carinho dos fãs que acompanhavam o ensaio e foi aplaudida. "As pessoas me viram pequena, cheguei aqui no ventre da minha mãe, são 36 anos de União da Ilha. Olho para lado vejo vizinhos, amigos de infância, professa do colégio. Para mim é uma alegria imensurável ver que as pessoas me acompanham até hoje e apoiam o meu reinado. Somos uma grande família", afirmou.

Em 2024, a União da Ilha leva para a Avenida o enredo "Doum e Amora: crianças para transformar o mundo!", desenvolvido pelo carnavalesco Cahê Rodrigues.