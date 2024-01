Ludmilla, Brunna Gonçalves, Griphao e mais famosos participam de ensaio da Beija-Flor

Rio - Ludmilla aproveitou a noite de quinta-feira para acompanhar e prestigiar a mulher, Brunna Gonçalves, no ensaio da Beija-Flor de Nilópolis. Brunna, que será um dos destaques da agremiação, sambou muito e atendeu aos fãs, posando para fotos com seus admiradores.

Além da cantora e da musa da escola de samba, famosos como Giovanna Lancellotti e o namorado, Gabriel David — filho de Anísio Abrahão David, presidente de honra da azul e branco —, Bruna Griphao e Enzo Celulari, também estiveram no evento.

Lancellotti, que será destaque do abre-alas da Beija-Flor, investiu em um look azul e mostrou que já está com o samba na ponta da língua.



A Beija-Flor será a segunda escola a desfilar na Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro. Com o samba-enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", a agremiação pretende realizar uma homenagem a Maceió, capital de Alagoas. A canção foi composta em parceria por Kirazinho, Lucas Gringo, Wilsinho Paz, Venir Vieira, Marquinhos Beija-Flor e Dr. Rogério.





