Gracyanne Barbosa lamenta ao precisar se afastar do Carnaval 2024 em decorrência de um rompimento de tendão - Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa lamenta ao precisar se afastar do Carnaval 2024 em decorrência de um rompimento de tendãoReprodução / Instagram

Publicado 19/01/2024 10:56 | Atualizado 19/01/2024 10:58

Rio - Gracyanne Barbosa, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre seu afastamento do Carnaval 2024. A musa fitness afirmou que não poderá ocupar seu posto como rainha de bateria da Camisa Verde e Branco, escola de samba de São Paulo, devido à recuperação de um tendão rompido.

fotogaleria

"Forçada a me afastar! Está aí um post que eu não gostaria de fazer e que me deixa triste. Infelizmente, devido à lesão, não irei conseguir desfilar esse ano", iniciou a mulher de Belo na legenda da publicação, através do Instagram.

"Fiquei arrasada quando me dei conta disso, intensifiquei a fisioterapia, fiz e faço tudo o que os médicos que me acompanham pedem, mas não vou conseguir estar 100% a tempo", lamentou Gracyanne, que não conseguiu recuperar-se a tempo da folia.

"Quem me acompanha sabe o meu amor pelo Carnaval, o quanto fiquei feliz pelo convite, com a maneira que a família Camisa Verde e Branco me acolheu, fizeram com que eu me sentisse em casa desde o primeiro contato. Quero agradecer a nossa presidente Érica, a Sofia, a bateria e todos os integrantes da escola pelo carinho", disse a influenciadora.

Apesar de longe da avenida, Gracyanne garantiu que acompanhará o desfile da escola de casa. "Claro que estarei ligadinha no desfile, torcendo bastante e acreditando no título tão merecedor. Ano que vem, se Deus quiser, estarei com vocês! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho", concluiu.