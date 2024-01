Daniela Mercury - Celia Santos/Reprodução

Daniela MercuryCelia Santos/Reprodução

Publicado 19/01/2024 20:11 | Atualizado 19/01/2024 20:13

Rio - Daniela Mercury tem experiência de décadas do Carnaval da Bahia. Pela primeira vez, em seus 40 anos de carreira, ela viverá a a emoção de se apresentar no Carnaval de rua do Rio de Janeiro.

A baiana se apresenta no Bloco do Chá da Alice que concentra a partir das 7h deste domingo, 21, na rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. No repertório, ela promete cantar de tudo um pouco: axé, samba e até o funk carioca!

“O Rio de Janeiro faz parte da minha história de vida, eu comemorei meus 40 anos de carreira, inclusive, no show da Apoteose agora, no fim de 2023. Meu trabalho sempre teve ligações com o Rio, inclusive o álbum 'Balé Mulato', eu fiz as fotos dentro do galpão da Beija-Flor. Já fui homenageada pela Portela, fiz shows com várias escolas de samba, os valores que eu trago no meu trabalho dialogam com a cultura, com a musicalidade do Rio", conta ela ao DIA.

A artista de grandes sucessos icônicos diz que leva consigo o legado dos blocos afros de Salvador que também dialogam com o Rio.

"Fazer o Carnaval do Rio nesse momento e fazer essa ligação Rio, Salvador, São Paulo no carnaval, três grandes capitais, com minhas canções que falam de nós, falam de samba, é uma emoção e uma alegria muito grande. O Axé foi e é percebido por grande parte da população brasileira como um movimento de devolução do samba ao Brasil e devolução do Brasil ao Brasil, um movimento que começou na redemocratização nos anos 80/90, e comigo, esse movimento começou em 1983 quando subi pela primeira vez no trio elétrico".

Daniela promete quatro horas de apresentação no fim de semana de estreia do circuito de megablocos do Rio, que começa no sábado, 20, com o Carrossel de Emoções, e segue no domingo cedinho com Chá da Alice.

"E nesses 40 anos, acaba que vai ser a primeira vez que irei subir em um trio elétrico no carnaval do Rio. Para mim, isso é muito emblemático e estou muito, muito feliz porque sei que o Canto da Cidade também é o canto do Rio de Janeiro", comemora.



Também é possível visualizar o calendário completo no site



Esquema operacional e reforço

Para o público dos megablocos não sofrer com o calor serão montados dois pontos de hidratação: um na rua Primeiro de Março, em frente ao Tribunal de Justiça e outro na Rua Araújo Porto Alegre. Ao todo serão distribuídos 30 mil litros de água gelada, o que equivale a 150 mil copos de 200 ml.



Os pontos contarão com 40 aguadeiros que servirão água ao longo do percurso dos blocos, e também terão dois caminhões pipa com 15 mil litros de água cada um e duas tendas para acomodação das bombas de água. A Riotur disponibilizou o app Blocos Rio 2024, em todas as plataformas digitais, onde os foliões conseguem visualizar a agrenda com a programação de todos os blocos do Carnaval Rio 2024, com data, horário e percurso completos. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização.Também é possível visualizar o calendário completo no site https://www.carnavalderua.rio/ , que reúne todas as informações do Carnaval de Rua Rio 2024.Para o público dos megablocos não sofrer com o calor serão montados dois pontos de hidratação: um na rua Primeiro de Março, em frente ao Tribunal de Justiça e outro na Rua Araújo Porto Alegre. Ao todo serão distribuídos 30 mil litros de água gelada, o que equivale a 150 mil copos de 200 ml.Os pontos contarão com 40 aguadeiros que servirão água ao longo do percurso dos blocos, e também terão dois caminhões pipa com 15 mil litros de água cada um e duas tendas para acomodação das bombas de água.

Dois postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde com capacidade para atender as principais urgências funcionarão na Praça Ana Amélia e no Largo da Carioca, no sábado e no domingo. Ambos serão equipados com macas e cadeiras de hidratação, além de um leito de suporte avançado. Ambulâncias estarão disponíveis para casos que necessitem de transferência para a rede hospitalar.