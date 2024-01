Geral - Bloco da Anitta, Avenida Primeiro de Março, centro do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/01/2024 15:17 | Atualizado 19/01/2024 15:48

Rio - A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para este sábado (20) e domingo (21) para os desfiles dos blocos autorizados pela Prefeitura do Rio. Neste fim de semana, algumas vias serão interditadas nos bairros do Centro, São Conrado, Ilha do Governador, Tijuca, Grajaú, Pedra de Guaratiba, Botafogo, Humaitá e Piedade.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores de tráfego vão orientar pedestres, foliões e motoristas para manter o trânsito fluindo. Além disso, técnicos da CET-Rio, diretamente do COR, irão monitorar em tempo real toda a movimentação do trânsito através das câmeras para que, caso necessário, sejam feitos ajustes na programação dos semáforos. A partir da dispersão do bloco e limpeza da via, a circulação de veículos retorna às condições normais.



O COR recomenda a utilização dos transportes públicos como trem, ônibus e metrô e orienta evitar circular de carro pelas regiões onde ocorrerão as interdições.

Confira as interdições programadas



- Sábado (20/01)



CENTRO



Megabloco Carrossel de Emoções



Data: 20/01/2024

Horário: 5h às 13h

Local: Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março



Interdições a partir das 5h às 13h:

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson;

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março;

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas;

– Todos os acessos para a Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos.



Proibição de estacionamento



Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido desde às 23h do dia anterior, portanto, não é recomendada a ida e volta com veículo particular ao evento.



Desvios e rotas alternativas:



Para o deslocamento de quem circula entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas, pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar.



Para aqueles que possuem compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento. Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos trens da Supervia e o Metrô, já que esses modos de transporte são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários.



ZONA SUL



Bloco Sorvetada Gigantes da Lira



Data: 20/01/2024

Horário: 10h às 14h

Local: Praça Jardim Laranjeiras – Laranjeiras

Interdição das 10h às 14h: Interdição ao tráfego de veículos de um lado da Rua General Glicério, na altura da Praça Jardim Laranjeiras, enquanto o lado oposto será utilizado como mão dupla ao trânsito.



Proibição de estacionamento a partir das 18h de sexta-feira (19/01) até às 16h de sábado, dia 20/01

Rua General Glicério

– Lado par: Entre Rua Belizário Távora e a Rua Professor Ortiz Monteiro.

– Lado ímpar: Entre a Rua Professor Estelita Lins e a Rua Professor Ortiz Monteiro.



Bloco Chame Gente



Data: 20/01/2024

Horário: 8h às 15h

Local: Avenida Prefeito Mendes de Morais – São Conrado



Interdição das 8h às 15h:

– Avenida Prefeito Mendes de Morais, em ambos os sentidos, entre a Rua Herbert Moses e a Rua Engenheiro Armandino de Carvalho.

Proibido o estacionamento das 18h de sexta-feira (19/01) às 22h de sábado (20/01)

– Avenida Prefeito Mendes de Morais, entre o nº 808 e a Avenida Niemeyer;

– Rua Hebert Moses, no lado esquerdo da via, sentido Autoestrada.



ZONA NORTE



Bloco “20 de Ouro do Mestre Odilon”



Data: 20/01/2024

Horário: 9h às 14h

Local: Estrada Rio Jequiá – Ilha do Governador

Interdições programadas:

Concentração: 9h às 10h – Estrada Rio Jequiá, entre a Rua Formosa do Zumbi e a Rua Gáspar de Souza;



Interdições durante o desfile do bloco

10h às 14h – Itinerário: Estrada do Rio Jequiá, Rua Maldonado, Rua Paramopama e Praça Iaiá Garcia, onde será a dispersão do bloco.



Desvios:



– Veículos que seguem do retorno da Estrada Rio Jequiá, em direção a Rua Formosa do Zumbi, seguirão pela Rua Gáspar de Souza, Praia do Zumbi e Rua Formosa do Zumbi.

– Veículos procedentes da Rua Gáspar de Souza, em direção à Rua Formosa do Zumbi, seguirão pela Rua Serrão, Rua Peixoto de Carvalho, Praia do Zumbi e Rua Formosa do Zumbi.



Bloco Nem Muda Nem Sai de Cima



Data: 20/01/2024

Horário: 16h às 22h.

Local: Avenida Maracanã – Tijuca

Interdição das 16h às 22h:

Avenida Maracanã, entre a Rua Garibaldi e a Rua Marechal Trompovski.



Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú



Data: 20/01/2024

Horário: 16h às 22h

Local: R. Barão de Mesquita,1032. Grajaú.

** Não há interdição prevista para este bloco



ZONA OESTE



Bloco Tá Chegando A Hora



Data: 20/01/2024

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Barros de Alarcão – Pedra de Guaratiba



Interdição das 16h às 22h: Rua Barros de Alarcão, entre a Rua Professor Bastos e a Rua Saião Lobato.

Desvios: Os veículos deverão seguir pela Rua Professor Bastos e, em seguida, acessar a Rua Belchior da Fonseca.



Domingo 21/01/2024



CENTRO



Megabloco Chá da Alice



Data: 21/01/2024

Horário: 5h às 13h

Local: Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março



Interdições a partir das 5h às 13h:

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson;

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março;

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas;

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março.



Proibição de estacionamento:



Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido desde às 23h do dia anterior, portanto, não é recomendada a ida e volta com veículo particular ao evento.



Desvios e rotas alternativas:



Quem circula entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas, pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar. (Para aqueles que possuem compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento. Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos trens da Supervia e o Metrô, já que esses modos de transporte são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários.)



ZONA SUL



Bloco Caminhadinha

Data: 21/01/2024

Horário: 9h às 12h

Local: Largo dos Leões – Botafogo/Humaitá

Interdições programadas de 9h às 12h:

– Largo dos Leões, via interna, entre a Rua Conde de Irajá e Rua Marques;



Bloco Só Caminha

Data: 21/01/2024

Horário: 9h às 18h

Local: Largo dos Leões – Botafogo/Humaitá



Interdições programadas de 9h às 18h:

– Largo dos Leões, via interna, entre a Rua Conde de Irajá e Rua Marques;

Do meio-dia às 18h

– Rua Marques;

– Rua Capistrano de Abreu;

– Rua Conde de Irajá, entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua São Clemente (durante a passagem do bloco).

Proibido o estacionamento a partir das 18h do dia 20/01 até às 21h do dia 21/01:

– Rua Marques, entre a Rua Humaitá e a Rua Capistrano de Abreu;

– Rua Capistrano de Abreu, em toda a extensão da via;

– Rua Conde de Irajá, entre a Rua Capistrano de Abreu e a Rua São Clemente.



ZONA NORTE



Banda Xodó da Piedade

Data: 21/01/2024

Horário: 16h às 22h.

Local: Rua Pedro Domingues – Piedade

Interdição das 16h às 22h

Rua Pedro Domingues, entre a Rua Angelina e a Rua Silvana, em frente ao nº 80.