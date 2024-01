Erika Januza participa de ensaio da Viradouro no Sambódromo - Reprodução do Instagram / Marcio Farias

Publicado 19/01/2024 11:29

Rio - Erika Januza, de 38 anos, marcou presença no ensaio da Viradouro, no setor 11 do Sambódromo, na noite desta quinta-feira. A atriz, que é rainha de bateria da agremiação, sambou muito a frente da Furacão Vermelho e Branco e esbanjou simpatia.

Para a ocasião, a artista apostou em um 'uniforme', composto por short e top, com o símbolo e as cores da escola, e exibiu o corpo escultural. Neste ano, a Viradouro vai levar para a Marquês de Sapucaí o samba-enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente.







