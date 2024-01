Sabrina Sato comemora presença da Vila Isabel em ensaio da Gaviões da Fiel: 'Estou muito feliz'

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, compareceu ao ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, na quadra da agremiação. Rainha de bateria da escola, a apresentadora deu um show de samba no pé e simpatia no local. Ela ainda atraiu todos os olhares ao apostar em um look dourado, que deixava seu corpo escultural em evidência.

Na ocasião, a Gaviões da Fiel recebeu integrantes da Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro, que também tem a apresentadora como Rainha de Bateria. A artista não escondeu sua felicidade com o momento especial. "Estou muito feliz de estar nesse ensaio tão lindo e unindo as minhas duas escolas do coração. Esse ano estou fazendo 20 anos de Gaviões da Fiel", vibrou Sabrina, que foi aplaudida pelo público.

Neste ano, a Gaviões da Fiel apresentará no Sambódromo do Anhembi o enredo "Vou te levar pro infinito", desenvolvido pelos carnavalescos Júlio Poloni, Rodrigo Meiners e Rayner Pereira. Já a Vila Isabel levará para a Sapucaí o enredo "Gbala - Viagem ao Templo da Criação".

