Tia Surica cantando - Reprodução Internet

Tia Surica cantandoReprodução Internet

Publicado 21/01/2024 00:00

Rio - Muito da essência do Carnaval, o que faz a festa ser linda de verdade, vem da alegria dos foliões que ocupam as ruas durante o governo do Rei Momo. É como se fossem o coração que faz o Rio de Janeiro bater naqueles dias. Encerrada a maior festa do planeta, o Carnaval se cerra em corações, mas sem dormir, sem apagar, sem sossegar, expandindo para a experiência de viver internamente Carnaval o ano inteiro, que transborda em ofício para a próxima festa.



O DIA perguntou para figuras do samba e do Carnaval o que a festa significa para elas, qual o amor carregado em alguns dos corações mais carnavalescos do Rio. O resultado segue a seguir:

fotogaleria

"Carnaval é muito importante para mim, é o maior espetáculo da Terra! Eu fui criada no samba, saí da barriga da minha mãe, em 1944, e já fui para a quadra [de escola de samba]. O samba significa tudo para mim, as pessoas do samba são minha segunda família"."O Carnaval é o momento de conexão anual com aquilo que me apaixonou de forma mais pura quando eu era criança, e que tem tudo a ver com família. Cresci vendo pais e tios desfilarem na Mocidade e as lembranças de vitórias e fantasias espalhadas no apartamento marcam minha história e memória. Toda vez que piso na Avenida, sinto que estou atrás daquela primeira impressão e emoção de guri. A estrela em néon, o grito de guerra, a invasão de desfilantes. O desfile das escolas de samba é sinônimo de afeto familiar e infância profundamente romântica e feliz para mim. O reencontro de todo fevereiro e março com a versão mais maneira do Fábio e que traz tanto daquele Fábio dos anos 80 e 90"."Carnaval é trabalho duro, sacrifício, doação, comprometimento e responsabilidade, mas também é essência, beleza, emoção e ancestralidade. É transformador e libertador, arte do povo para o povo. Sou encantado com ele desde muito pequeno e nunca mais o larguei. Sinto que minha vida gira em torno dele, vivo dele e para ele, e se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo!"."Carnaval, para mim, é o maior espetáculo da Terra, o principal movimento de cultura popular que existe no planeta. Tenho o maior orgulho em ser um músico oriundo de Vila Isabel, na Zona Norte, e um dos representantes desse espetáculo que move tantos sonhos"."O Carnaval é literalmente a minha vida. É tudo que sou e tudo que sei ser. Foi no Carnaval que eu me encontrei e moldei toda minha história. Foi onde eu encontrei todo o sentido da vida, onde eu encontrei e fiz a minha família. Tudo que eu tenho e tudo que sou é graças ao Carnaval"."Acima de tudo, o Carnaval é um festejo baseado em ancestralidade. É bom comemorar ou ser feliz nesses dias porque, mesmo que de forma íntima, há recordação de alguém ou de algo afetivo. Assim como o respeito e sentimento por um pavilhão de uma escola de samba. Sou Porto da Pedra em respeito aos meus, ao lugar e à minha história"."O Carnaval vem de berço para mim, então tenho uma paixão que não tem dimensão e nem como explicar. Meu coração acelera quando escuto a bateria começar a tocar e meu corpo se arrepia, são coisas que somente o Carnaval me faz sentir de forma tão intensa. É a maior festa do planeta e também é a minha maior paixão!".